12:36 Uhr

Öffnungszeiten und Co.: Einkaufen an Heiligabend

So hat der Handel in Bad Wörishofen an Heiligabend geöffnet. Die Kneippstadt ist für Last-Minute-Shopper geöffnet - wir verraten Ihnen die Öffnungszeiten.

Von Markus Heinrich

Heiligabend steht vor der Tür, aber die Zutaten zum Weihnachtsessen noch nicht im Kühlschrank? Das wichtigste Geschenk: noch nicht gekauft? Alle Jahre wieder, könnte man sagen.

Einkaufen an Heiligabend in Bad Wörishofens Innenstadt

Die meisten Geschäfte in Bad Wörishofen haben aber auch am Dienstag, 24. Dezember, geöffnet, wenngleich zu unterschiedlichen Zeiten. Bad Wörishofens Einzelhandel ist auf die Last-Minute-Shopper vorbereitet, wie Peter Kranz sagt, der stellvertretende Vorsitzende der Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofen. Wer zwischen 9 und 12 Uhr in die Innenstadt und die Fußgängerzone komme, werde sicher noch das Passende finden. Einheitliche Öffnungszeiten für diesen Tag gebe es aber nicht. Er selbst hält sein Optik-Geschäft am 24. Dezember bis 13 Uhr offen. „Ich habe da immer relativ viel zu tun“, berichtet Kranz.

Auch im Kurhaus ist an Weihnachten viel los

Auch im Kurhaus ist Betrieb, zum Beispiel von 10 bis 12 Uhr am Schalter für Konzertkarten, ein Last-Minute-Geschenk. Auch der Ticket- und Buchshop der Mindelheimer Zeitung ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Der V-Markt hat bereits ab 7 Uhr geöffnet

Für Last-Minute-Einkäufe bereit ist auch der V-Markt als größter Supermarkt der Stadt. Von 7 bis 14 Uhr ist dort geöffnet. „Bis Mittag ist am 24. Dezember normalerweise richtig viel zu tun, danach wird es allmählich ruhiger“, berichtet Marktleiter Uwe Hundt. Die Discounter haben ebenfalls geöffnet, Lidl und Aldi Bad Wörishofen ewa von 7 bis 14 Uhr, der Kneippstadt- Penny von 7.30 bis 13 Uhr. Auch die Geschäfte in der Galeria der Therme sind offen, von 9 bis 13 Uhr.

Christbaumständer sind der Renner im V-Baumarkt

Für sperrigere Probleme gibt es ebenfalls Lösungen. Christbaumständer zu klein? Christbaum zu groß? Noch gar kein Weihnachtsbaum im Haus? Der Sonderpreis-Baumarkt beispielsweise hat von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Im V-Baumarkt kann an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr eingekauft werden. „Christbaumständer sind an diesem Tag immer ein Renner“, sagt Marktleiter Werner Lutzenberger. Auch Weihnachtsbäume gehen dann noch weg, bevor es dann wirklich Heiligabend werden kann.

Wo man in Mindelheim an Weihnachten einkaufen kann und wann Museen, Hallenbad, Ärzte und Apotheken geöffnet haben, erfahren Sie hier: Öffnungszeiten an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen

Themen folgen