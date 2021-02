vor 50 Min.

Ökumenische Einstimmung auf die Fastenzeit

„Kehrt um!“ Unter diesem Aufruf von Jesus steht eine Ökumenische Andacht, zu der die Katholische und Evangelische Kirche in Mindelheim am Aschermittwoch, 17. Februar um 17 Uhr in den Schwesterngarten einladen.

Am dreidimensionalen Christus-Kreuz können unter den aktuellen Bedingungen 50 Personen gemeinsam feiern, teilt Pfarrer Erik Herrmanns mit. Die Teilnehmer werden gebeten, auch im Freien FFP-2 Masken zu tragen. Am Eingang beim Hallenbad werden Ordner auf die vorgesehenen Abstände hinweisen. Mit der Musik von ‚La Canne Carreaux’, Gebeten und Gedanken der Mindelheimer Pfarrer Andreas Straub und Erik Herrmanns wird die Einstimmung auf die Fastenzeit begangen. An den darauf folgenden vier Sonntagen – vom 21. Februar bis zum 14. März – wird eine Predigtreihe in der Evangelischen Johannes-Kirche die auch jetzt aktuellen Fragen von Vergebung, Versöhnung, Umkehr und Neubeginn thematisieren. Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr. (mz)

