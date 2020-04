Österlicher Dreiklang: Eier, Schinken, Brot

Plus Eine Speisenweihe in den Gottesdiensten wird es nicht geben. Pfarrer und Brauchtumsexperten raten dazu, trotzdem Osterkörbe zu gestalten.

Das gab es noch nie. Wegen der Corona-Krise finden an Ostern keine öffentlichen Gottesdienste statt. Die Christen müssen zu Hause, in der kleinen Gemeinschaft der Familie oder sogar ganz alleine, Ostern feiern. Nicht nur Psychologen raten derzeit dazu, wo immer möglich, Normalität herzustellen.

Ein Mittel dazu dürften Bräuche sein, die auch in diesen Tagen gepflegt werden können. Der Osterkorb zählt zu den Traditionen des Osterfestes. „Hier gehören Lebensmittel hinein, die an das Osterfest erinnern“, fasst die Dorschhauser Brauchtumsexpertin Maria Brunnhuber zusammen. Traditionell werden in die Osterkörbe gebackene Lämmer, Brot, Hefegebäck, Eier, Salz und Schinken gelegt.

Oft kommt noch Meerrettich dazu

Dazu käme oft noch Meerrettich, der für die Tränen Christi, aber auch für das Leid der Welt stehe, erklärt Brunnhuber. In den katholischen Ostergottesdiensten werden die Speisen normalerweise geweiht. Da diese Segnung in diesem Jahr in den Kirchen nicht möglich ist, hat sich Pfarrer Andreas Hartmann etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat einen Segen auf dem Handy aufgenommen, der zu Hause abgespielt werden kann.

Es sei aber auch möglich, selbst ein Segensgebet zu sprechen oder die Osterkörbe über Fernseh- oder Internetgottesdienste segnen zu lassen, erläutert Pfarrer Hartmann. Dass die Nachfrage nach Ostertraditionen groß ist, hat auch Christine Fuchs von der gleichnamigen Bad Wörishofer Bäckerei festgestellt. „Ich habe Mails von Bad Wörishofer Gästen bekommen, die in diesem Jahr Ostern nicht in der Kneippstadt feiern können“, erzählt Fuchs. Die Gäste hätten sie gebeten, Osterlämmer nach Hause zu schicken. „Das mache ich natürlich“, sagt Fuchs und fügt hinzu, dass sie sonst in der Karwoche wegen des Hochbetriebs für derlei Wünsche kaum Zeit hätte. Sie selbst stellt für ihre Familie jedes Jahr einen Osterkorb zusammen - meistens auf den letzten Drücker, also am Samstagnachmittag oder am Samstagabend, gesteht sie.

So wird das eucharistische Ostermahl zuhause fortgesetzt

Die Speisen der Osterkörbe drücken eigentlich aus, dass das eucharistische Ostermahl im Ostermahl zu Hause seine Fortsetzung findet, erklärt Pfarrer Paul Ringseisen, der als Ruhestandsgeistlicher in Dorschhausen lebt. „Wir kommen vom österlichen Tisch und bringen die Osterfreude nach Hause“, erläutert Ringseisen. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Ringseisen spricht von einem „eucharistischen Fasten“ und meint damit den Verzicht auf die Kommunion, die sakramentale Mahlgemeinschaft mit Jesus.

Doch Ringseisen betont auch, dass der „auferstandene Herr im Ostermahl mitten unter uns“ sei. Das empfindet Ringseisen sogar als einen tröstlichen Gedanken für alle einsamen Menschen: „Der Auferstandene ist bei dir“, hebt der Geistliche hervor.

Jesus teile alle Leiden und jedes Schicksal mit uns Menschen. Genau das sei beim letzten Abendmahl deutlich geworden.

"Menschen sind Gäste am Tisch des Lebens"

Ringseisen erkennt im Gedanken des Mahlhaltens auch einen ganz aktuellen Bezug: das Wertschätzen und die Bedeutung von Lebensmitteln. Wir Menschen würden von der Güte Gottes, des Schöpfers der Erde, leben. „Letztlich sind wir immer Gäste am Tisch des Lebens, unser Gastgeber ist Gott“, bringt es Ringseisen auf den Punkt. Diese Perspektive helfe auch beim Genießen des Essens, meint der Geistliche.

Auf eine bestimmte Speise des Osterkorbs geht der Bad Wörishofer Krippensammler und Brauchtumsexperte Bartholomäus Ernst ein. Ihn fasziniert die Herstellung von Brot. „Das Korn wird gewandelt in Mehl, das Mehl in Teig, der Teig wird zum Brot“, gibt Ernst zu bedenken und versteht das Brot nicht nur als ein Hauptnahrungsmittel, sondern auch als einen Hinweis auf die Auferstehung Jesu Christi und damit die Hoffnung auf die Überwindung von Tod und Leiden.

Auch Pfarrer Ringseisen geht auf das Brot ein und verweist auf das besonders in Bayern verbreitete Wort der Brotzeit. Sie sei die Zeit des gemeinsamen Brotteilens. Für Bartholomäus Ernst ist die Mahlgemeinschaft eine heilsame Erfahrung: „Sie heilt uns von all den Dingen, die uns auf dem Weg des Lebens verletzen und belasten.“