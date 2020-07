vor 60 Min.

Off-Road-Fahrer in Kiesgrube bei Stetten schwer verletzt

Rettungshubschrauber bringt den Mann mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik.

Bei einem Zwischenfall mit einem völlig umgebauten SUV wurde am Samstag ein 58-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 17 Uhr mit einer Gruppe Hobby-Off-Road-Fahrern in einem abgesperrten Kiesgruben-Gelände in der Nähe von Stetten unterwegs.

Der Fahrer bemerkte, dass der Kühler seines Wagens überhitzte. Im Innenraum des Fahrzeugs befand sich ein Kühlerschlauch, der zum Motor auf der Ladefläche führte. Noch bevor der 58-Jährige sein Fahrzeug stoppen und verlassen konnte, platzte dieser Kühlerschlauch.

Der Geländewagen war komplett umgebaut

Die austretende Kühlerflüssigkeit traf den 58-Jährigen an beiden Füßen und im Brust- und Bauchraum. Der sofort gerufene Notarzt stellte schwere Verbrühungen durch die kochende Flüssigkeit bei dem Fahrer fest. Der verletzte Mann wurde vom Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach München geflogen. (mz)

