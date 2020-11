10:50 Uhr

Online-Vortrag: Lohnt sich eine Solaranlage im Unterallgäu?

Die Solaroffensive des Landkreises Unterallgäu geht nun in die nächste Runde.

Die Solaroffensive des Landkreises wird fortgesetzt: Über den Sommer wurde laut Klimaschutzmanagerin Sandra ten Bulte das „Solarpotenzialkataster“ vollständig aktualisiert. Auch die Vortragsangebote sollen in eine neue Runde gehen. „Das größte Potenzial für die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien steckt in unserem Landkreis in der Solarenergie“, sagt ten Bulte. „Wir wollen alles daran setzen, dass dieses Potenzial auch genutzt wird.“ Am 24. November findet deshalb ein Online-Infoabend statt.

Solarpotenzialkataster gibt Auskunft

Seit 2017 gibt es das Solarpotenzialkataster für das Unterallgäu und die Stadt Memmingen. Dabei kann jeder Bürger online eine erste Analyse durchführen, ob sein Hausdach für Fotovoltaik geeignet ist. 2018 folgten Informationsabende für Bürger, 2019 waren Unternehmen die Zielgruppe. „Jetzt haben wir das Solarpotenzialkataster mit neuen Laserscan-Daten vollständig aktualisieren lassen, sodass nun auch für unlängst gebaute Häuser eine Analyse durchgeführt werden kann“, erklärt ten Bulte.

Diese Laserscan-Daten werden in größeren zeitlichen Abständen vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung über aufwendige Befliegungen gewonnen und zur Verfügung gestellt. Aus den so erhaltenen Daten entstanden interaktive Karten, auf denen für jedes Gebäude verzeichnet ist, wie geeignet es für die Gewinnung von Solarenergie ist. Berücksichtigt werden unter anderem individuelle Faktoren wie Sonneneinstrahlung und Verschattung. Das Kataster gibt für jedes Dach an, welcher Stromertrag dort erzielt werden kann und wann sich die Anlage rechnet. Zu finden ist das Solarpotenzialkataster auf der Internetseite des Landkreises unter www.unterallgaeu.de/klimaschutz.

Vorträge zum Thema Fotovoltaik

Zudem gehen laut der Klimaschutzmanagerin auch die Vortragsangebote in eine neue Runde: Am Dienstag, 24. November, bietet die Fachstelle für Klimaschutz von 18.30 bis etwa 20.30 Uhr einen Online-Infoabend rund ums Thema Solarenergie für Bürger an. Dabei sollen alle, die über die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage nachdenken, Wissenswertes rund um die Solarenergie und die Kombination mit einem Batteriespeicher oder einem Elektroauto erfahren. Auch steuerrechtliche Aspekte werden thematisiert und das Solarpotenzialkataster erklärt. Die Teilnehmer können Fragen per Chatfunktion stellen.

Für die Teilnahme sind ein PC, eine stabile Internetverbindung, die freie Software „Zoom“ und ein kompatibler Browser erforderlich. Anmeldung ist bis Freitag, 13. November, bei der Fachstelle für Klimaschutz per E-Mail an klimaschutz@lra.unterallgaeu.de zwingend erforderlich. (mz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen