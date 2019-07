vor 56 Min.

Open-Air-Kino mit dem MN-Werbekreis in der Altstadt

Den zweiten Teil der französischen Komödie „Monsieur Claude“ gibt es am 26. Juli im Open-Air-Kino in Mindelheim.

In der Unteren Maximilianstraße wird am 26. Juli eine französische Komödie gezeigt

Erstmals veranstaltet der MN-Werbekreis in diesem Juli ein Kino Open Air in der Mindelheimer Innenstadt. Am letzten Schultag vor den Sommerferien, also am Freitag, 26. Juli, zeigt der Verein gemeinsam mit dem Filmhaus Huber in der Unteren Maximilianstraße die Fortsetzung der französischen Komödie „Monsieur Claude“.

Einlass ist ab 19 Uhr, wer möchte, darf sich gerne Campingstühle oder Liegestühle mitbringen. Für alle anderen sind ausreichend Sitzgarnituren vorhanden. Der Film startet um 21.30 Uhr, wenn es so langsam dunkel wird.

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt: Die Mindelheimer Lindenbrauerei stellt Getränke und Grillspezialitäten bereit, das Team des MN-Werbekreises bietet Pommes sowie alkoholische Getränke wie Hugo, Spritz oder Prosecco an. Auch für Naschkatzen ist gesorgt: Das Team der Bären Company verkauft Gummibärchen, Chips und Popcorn.

Da der untere Teil der Maximilianstraße an diesem Tag für den Verkehr gesperrt ist, wird empfohlen, die Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage oder auf den Parkplätzen rund um die Innenstadt zu nutzen. Bei schlechtem Wetter muss der Abend leider entfallen. (mz)

