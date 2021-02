vor 28 Min.

Opferstöcke aufgebrochen: Die Polizei Mindelheim fasst drei Täter

Plus Die Mindelheimer Polizei kann in enger Zusammenarbeit mit der Füssener Polizei drei Tatverdächtige dingfest machen.

Von Johann Stoll

Gleich mit einer ganzen Serie an Aufbrüchen von Opferstöcken in Kapellen und Grotten hat es die Polizei im Unterallgäu und Ostallgäu in den vergangenen Monaten zu tun gehabt. Seit Oktober 2020 waren die Täter übers Land gezogen und hatten vor allem Sachschaden hinterlassen. Jetzt konnte die Polizei Mindelheim in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Füssen den Fall klären.

Zwei der mutmaßlichen Täter stammen aus dem Unterallgäu

Wie die Mindelheimer Dienststelle am Freitag berichtet, konnte ein Trio dingfest gemacht werden. Hierbei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahre sowie eine 20-jährige Frau. Einer der Tatverdächtigen stammt aus dem Raum Augsburg, die beiden anderen aus dem Landkreis Unterallgäu.

Insgesamt konnte die Polizei 60 Taten der Gruppe zuordnen. Sie waren in ganz Schwaben unterwegs. Dabei verursachten sie etwa 5000 Euro Sachschaden. Der Beuteschaden dürfte sich nach Einschätzung der Polizei im hohen dreistelligen Bereich bewegen. Weitere Ermittlungen mit den beteiligten Polizeidienststellen unter Einbindung der Staatsanwaltschaft dauern an.

Themen folgen