Organist mit Leib und Seele

Genießt seine Zeit in Bad Wörishofen: Rainer Goede vertritt Kantorin Tanja Schmid in der Erlöserkriche.

Rainer Goede vertritt derzeit Kantorin Tanja Schmid

Kirchenmusikdirektor Rainer Goede aus Ansbach, 1948 in Lüneburg geboren, ist mit Leib und Seele Organist. Bis zum 1. September vertritt er Kantorin Tanja Schmid als Kurkantor in der Evangelischen Erlöserkirche.

Der langjährige Ansbacher Stadt- und Stiftskantor hat unter anderem in den Niederlanden ein Studium alter Orgelbaupraxis mit der entsprechenden Orgelliteratur absolviert. Das prägte sein Verständnis als Orgelsachverständiger und als Interpret alter Musik in neuer Weise. Außerdem fertigte er als Verfasser verschiedene Fachbeiträge, die in mehreren Zeitschriften veröffentlicht wurden. Im Augenblick arbeitet er an einem „Orgel-Reiseführer Franken“. Er sagt: „Ich freue mich, dass ich das machen kann. Das macht mir großen Spaß.“

So war er bei der Vorbereitung der Rekonstruktion der Wiegleb-Orgel (1739, III/47) in der Ansbacher Hof- und Stiftskirche St. Gumbertus beteiligt. Ein wesentlicher Teil der intensiven Forschungsarbeiten lag in seinen Händen. Der Musikwissenschaftler begleitet die Gottesdienste musikalisch an der Steinmeyer-Orgel. Außerdem zeigt er sein virtuoses Können bei mehreren Konzerten mit sehr abwechslungsreichen Programmen in der Erlöserkirche, immer samstags um 19.30 Uhr. (sid)

„Romantische Trios“ mit Werken von Friedrich Wilhelm Markull und Ludwig Thiele mit anschließender Orgelführung

„Hommage“ zum 150. Todestag am 31. Dezember 1869 an Louis James Alfred Lefébure-Wély.

