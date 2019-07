vor 46 Min.

„Orgel um 11“ ausnahmsweise am Sonntag

Angela Metzger aus München spielt „Tänze auf dem Wasser“

Fast könnte der Eindruck entstehen, dass nur Männer das Orgelspiel beherrschen. Dass dem nicht so ist, wird am kommenden Sonntag die junge Organistin Angela Metzger aus München beweisen.

Sie ist eine mehrfach international preisgekrönte und weit gereiste Musikerin, studierte Kirchenmusik mit A-Diplom sowie Konzertfach Orgel mit Diplom, Master und Meisterklasse bei Prof. Edgar Krapp und Prof. Bernhard Haas an der Hochschule für Musik und Theater München, wo sie all ihre Abschlüsse mit Auszeichnung absolvierte. Dazu studierte sie Oboe am Innsbrucker Konservatorium.

Während des Wintersemesters 2017/18 übernahm sie die Professurvertretung für Bernhard Haas an der Hochschule für Musik und Theater München.

Die international gefragte Organistin wird mit der zweiten Matinee die Konzertreihe „Orgel um 11“, die für gewöhnlich immer samstags stattfindet, ausnahmsweise am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr, in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Mindelheim fortsetzen.

Ein ungewöhnliches, aber alles andere als langweiliges oder nur für Kenner zugängliches Programm mit dem Titel „Tänze auf dem Wasser!“ mit Werken von Élisabeth Jacquet de La Guerre, Maurice Duruflé, Louis Vierne und anderen hat sie für diese sehr abwechslungsreiche Matinee im Gepäck. Der Eintritt zum Konzert ist frei. (mz)

