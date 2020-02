vor 22 Min.

Orkan: Im Unterallgäu fällt am Montag der Unterricht aus

Landratsamt gibt Entscheidung bekannt, die für alle Schulen gilt, auch in der Stadt Memmingen.

Von Markus Heinrich

An den Schulen im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen entfällt am Montag, 10. Februar, der Unterricht. Das teilte am Sonntag gegen 18 Uhr das Landratsamt Unterallgäu mit. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen angesichts des nahenden Orkantiefs „Sabine“. Die Regelung gelte für alle Schulen, auch für die beruflichen und Berufsschulen. An allen Schulen seien aber Betreuungsmöglichkeiten eingerichtet, etwa für Schüler, die nicht rechtzeitig vom Unterrichtsausfall erfahren haben. Der Linienbusverkehr finde nach Möglichkeit statt, hieß es. Am Dienstag findet der Unterricht wieder normal statt. Die Entscheidung zum Unterrichtsausfall trafen die „Koordinierungsgruppen Schulausfall“ des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Memmingen am Sonntagabend einvernehmlich.

