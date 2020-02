16:06 Uhr

Orkan "Sabine": Retter im Unterallgäu bereiten sich vor

Kreisbrandmeister Peter Eichler rät zu Vorsicht. Eine kritische Stelle wird die Verbindungsstraße von Mindelheim nach Bad Wörishofen bei Dorschhausen sein.

Von Markus Heinrich

Seit gestern Nachmittag zieht Orkantief „Sabine“ durch Deutschland. In Südbayern wurde Sabine in voller Stärke für die Nacht erwartet. „Wir rechnen mit einigen Einsätzen“, sagte Peter Eichler am Nachmittag gegenüber unserer Redaktion. Eichler ist Kreisbrandmeister und Kommandant der Feuerwehr Bad Wörishofen. Im Blick hat Eichler unter anderem die Verbindungsstraße zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen im Spitzwald. Es ist das Teilstück, welches zwischen Dorschhausen und Bad Wörishofen durch den Wald führt. Droht dort Gefahr, könnte die Straße gesperrt werden.

Der Deutsche Wetterdienst DWD erwartet für das Unterallgäu Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 km/h. Es gilt eine amtliche Warnung vor Orkanböen ab Montagnacht, 4 Uhr, bis 18 Uhr. In exponierten Lagen können Orkanböen 130 km/h erreichen, heißt es.

„Wir hatten schon umherfliegende Baustellen-Ausrüstungen“

Der Wind ist laut DWD stark genug, um schwere Schäden an Gebäuden zu verursachen. Bäume können entwurzelt werden, Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Der DWD rät: Fenster und Türen schließen, Gegenstände im Freien sichern, Abstand zu Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Vor solchen Gefahren warnt auch Kreisbrandmeister Eichler. „Wir hatten schon umherfliegende Baustellen-Ausrüstungen und Teile von Blechdächern, die sich gelöst haben“, berichtet er von früheren Orkan-Einsätzen. Sein Rat an die Bürger: „Am besten zuhause bleiben.“ In den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg dürfen das am heutigen Montag auch die Lehrer und Schüler. Der Unterricht entfällt aufgrund der Gefahrenlage. Wie sich der Landkreis Unterallgäu verhalten wird, war gestern nicht zu erfahren. Wir halten Sie aber über alle Geschehnisse im Zusammenhang mit Orkan Sabine auf unserem Internet-Angebot auf dem Laufenden.

