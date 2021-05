Ostallgäu

vor 17 Min.

Wie ein besonderes Waisenhaus im Wertachtal Tierbabys aufpäppelt

Plus In einer Ostallgäuer Auffangstation werden jedes Jahr etliche hilflose Tierjunge über den Sommer aufgepäppelt und im Herbst wieder in die Freiheit entlassen. Zu ihnen gehört heuer auch ein kleiner Marder.

Von Alexandra Decker

Aus dem Brennholzstapel waren erbärmliche Geräusche zu hören. Es klang ähnlich wie eine Katze in Not. „Was ist das?“, fragte mein sechsjähriger Sohn Raphael. „Keine Ahnung. Aber wir schauen besser nach“, sagte ich. Gesagt, getan. Scheit um Scheit stapelten wir ein Stück aus der vorderen der beiden Stapel neben unserem Garten heraus. Als der Boden freigelegt war, entdeckten wir einen kleinen Marder, der heftig nach seiner Mutter rief. Seine Augen waren noch geschlossen. „Der ist noch keine Woche alt“, erfuhren wir später in einer Auffangstation. Doch was tun mit dem Tierchen?

Themen folgen