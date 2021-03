vor 21 Min.

Osterbrunnen bringen Farbe ins Wörishofer Jubiläumsjahr

Auch am Brunnen am Denkmalplatz in der Fußgängerzone gibt es einen österlichen Schmuck. Unter dem Kneipp-Denkmal stehen die Symbole für die fünf Säulen der Kneipp-Therapie.

Plus Kindergartenkinder und Erwachsene schmücken auch den Denkmalbrunnen. Dafür müssen Großveranstaltungen zu Kneipps Ehrentag verschoben werden. So steht es um die Feierlichkeiten zum 200. Kneipp-Geburtstag.

Von Markus Heinrich und Franz Issing

Mit österlicher Farbenpracht stemmt sich Bad Wörishofen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Kneipp-Jubiläumsjahr. „Das traditionelle Osterbrunnenfest fällt auch in diesem Jahr Corona zum Opfer“, bedauert Kurdirektorin Petra Nocker. „Doch ein bisschen Frühlingsstimmung muss schon sein“. Das finden auch die Bürger, die tatkräftig angepackt haben. Da allmählich die geplanten Höhepunkte des Kneippjahres näher rücken, stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Kurdirektorin Nocker und Bürgermeister Stefan Welzel geben erste Antworten.

An fünf Plätzen in Bad Wörishofen haben Martin und Anneliese Kistler gemeinsam mit Bekannten Osterbrunnen geschmückt. Der eigentlich fränkische Brauch erfreut sich in Bad Wörishofen seit Jahren großer Beliebtheit. Am Luitpold-Leusser-Platz, am Mühlrad der Fußgängerzone, am Bahnhof und am Denkmalplatz sind nun österliche Kunstwerke zu sehen. Frühlingserwachen auch vor dem Anwesen Kistler selbst: Ein mit vielen ovalen Kunstwerken und Girlanden geschmückter Brunnen ist dort ein echter Blickfang. Auch die Kleinen der Kindergärten in Dorschhausen und Schlingen wollen nicht auf das Schmücken von Osterbrunnen verzichten. Kurdirektorin Nocker wirbt erstmals mit Osterbrunnenführungen „to go“. Näheres dazu gibt es unter bad-woerishofen.de im Internet.

Der Brunnen am Luitpold-Leusser-Platz vor dem Kurhaus weist auf das Kneipp-Jubiläumsjahr hin. Am 17. Mai wäre Pfarrer Sebastian Kneipp 200 Jahre alt geworden. Bild: Franz Issing

Bereits vertreten ist auch schon die Osterhasenschule von Goldschmiedemeister Siegfried Unsin. In den nächsten Tagen folgt der Rest des neuen Osterhasenlandes in der Fußgängerzone (wir berichteten). Ein besonderer Hingucker wird das zweistöckige „Haus Hasenglück“ mit Ententeich sein. Ein bisschen festlich wird es also, jetzt, wo der 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp am 17. Mai immer näher rückt.

Einen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bad Wörishofen wird es im Jubiläumsjahr nicht geben

Doch wie steht es um die Jubiläumsveranstaltungen? „Der Festakt ist noch in der Schwebe“, sagt Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Ehrengäste seien angefragt. „Aber wir wissen noch nicht, ob überhaupt etwas geht.“ Fest stehe aber, dass es keinen Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel geben wird. Zum 100. Todestag Kneipps stattete bekanntlich der damalige Kanzler Helmut Kohl Bad Wörishofen einen Besuch ab. „Wir sind vorsichtig am Sondieren“, sagt Welzel. Denkbar wäre auch ein kleinerer Festakt.

Die Hasenschule wird bald um ein Osterhasendorf ergänzt. Bild: Franz Issing

Coronabedingt, so Kurdirektorin Nocker, müssen auf jeden Fall Events gestrichen oder auf das Jahr 2022 verschoben werden.

Das trifft unter anderem die Aufführung des Kneipp-Volksmusicals, auch den Partyabend mit Solid Age an der Kurmuschel wie auch das internationale Chorwochenende zu Ehren des Wasserdoktors. Erst im nächsten Jahr steigen kann auch das geplante Open-Air-Konzert mit dem Voxxclub im Ostpark. Ebenfalls erst 2022 geplant ist nun das Geburtstagsfest für Pfarrer Kneipp im Kurpark.

Anneliese Kistler gehört zu den Organisatoren des österlichen Brunnenschmucks. Auch der Brunnen vor ihrem Haus ist jetzt ein Osterbrunnen. Bild: Franz Issing

Alle weiteren Veranstaltungen finden derzeit noch statt. „Weitere Verschiebungen sind aber angesichts der Corona-Pandemie nicht auszuschließen“, sagt Nocker.

"Es ist total schwierig", sagt Bad Wörishofens Bürgermeister zur Situation im Jubiläumsjahr

„Es ist total schwierig“, fasst Bürgermeister Welzel die Situation in der Corona-Krise zusammen. „Wir werden uns dezentrale Geschichten überlegen“, kündigt er an. „Was geht, werden wir auch tun.“ Das Kneipp-Jubiläum soll keinesfalls einfach verstreichen.

Kinder des Kinderhortes haben den Wasserrad-Brunnen am Eingang der Fußgängerzone von Bad Wörishofen gestaltet. Bild: Franz Issing

Eröffnet wird die Festwoche zum 200. Geburtstag von Pfarrer Kneipp nach derzeitigem Stand von Bischof Betram Meier am 16. Mai um 10.15 Uhr in St. Justina. Geplant ist ein anschließender Empfang im Pfarrgarten. Der Festakt ist für den 17. Mai geplant, im Kursaal.

