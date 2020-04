vor 23 Min.

Osterkerze für Hoffnung und Zuversicht

Aufbruchstimmung in der Erlöserkirche

Ostern ohne Gottesdienste, ohne Osternacht, ohne Osterfrühstück? Bisher war dies kaum denkbar. In diesem Jahr ist es Wirklichkeit. Auch die evangelisch-lutherische Erlösergemeinde in der Kurstadt möchte dennoch das Fest der Auferstehung Jesu Christi nach Leid und Kreuzigung, das Fest der großen Hoffnung, in Zeiten der Unsicherheit und Verunsicherung zu einem wirklichen Hoffnungsfest werden zu lassen.

Wer derzeit die Erlöserkirche betritt, der tut dies zum Gebet, zum Innehalten oder um eine Kerze zu entzünden. Die Kirche wird auch offen sein vor und zum größten Fest im Kirchenjahr: Am Gründonnerstag wird der Altar abgeräumt, am Karfreitag liegt auf ihm nur noch die Dornenkrone, die an das Leiden und Sterben Christi erinnert.

Dann werden auch die Kirchenglocken schweigen – bis zum Ostersonntag. Um 6.30 Uhr werden sie wieder erklingen und das Fest der Hoffnung einläuten, werden künden von der Auferstehung. Dann wird auch der Altar im bunten Blumenschmuck erstrahlen, die neue Osterkerze wird brennen und Osterlichter stehen bereit, um mitgenommen zu werden und ein Licht der Hoffnung in die Wohnungen zu bringen. Nie war dies so wichtig wie gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Zudem liegt am Ostersonntag im Kirchenvorraum ein Gebet zum Mitnehmen aus.

Treffender könnte das Motto der Osterkerze 2020 nicht sein: Meine Hoffnung und meine Freude. Haide Mader hat sie, wie schon seit vielen Jahren, gestaltet. Sie gibt Aufbruchstimmung wieder, Neuanfang und weckt die Sehnsucht, Jesu nahe zu sein. Mader: „Aus diesem Gefühl heraus weitet sich der Blick. Blockaden, Zweifel und trübe Gedanken weichen zurück. Dunkle Schatten entfalten sich zu Farben und Strahlen.“

Auch für Kinder ist etwas geboten: In der Kirche liegt ein Kirchenmausbrief „Leo@home“ aus, mit vielen Kirchen-Tipps für die Osterferien und mit Rätsel, Geschichten und Basteleien sowie einem Ostermalwettbewerb.

Gottesdienste wird es zwar vor Ort nicht geben, dafür kann man sie im Radio oder im Fernsehen mitverfolgen.

Ein Flyer mit den entsprechenden Angeboten liegt derzeit im Kirchenvorraum aus. (it)

