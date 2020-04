04:00 Uhr

Ostern in der Corona-Krise: Wenn Rituale fehlen

Was die Kirchen in Mindelheim tun, um die Menschen auch in der Karwoche nicht allein zu lassen. Hunderte Menschen werden von ihnen kontaktiert.

Von Franz Issing

Ältere und alleinstehende Menschen in Krisenzeiten nicht allein lassen: Das ist derzeit auch für die Kirchen ein wichtiges Anliegen. Mit speziellen, auf diesen Personenkreis zugeschnittenen Angeboten und Aktionen wollen die Pfarreiengemeinschaft (PG) Mindelheim wie auch die evangelische Johannes-Gemeinde Zeichen der Hoffnung und des Miteinanders setzen. „Wir lassen niemand allein“, versichern Dekan Andreas Straub und Pfarrer Erik Herrmanns und erläutern ihr Krisenmanagement in Corona-Zeiten.

Der Redebedarf bei den Menschen ist sehr groß

Die beiden Seelsorger wissen, dass es betagten Menschen derzeit besonders an der Kommunikation mit Freunden, Bekannten und Familienangehörigen fehlt. So klappern 15 Kirchenvorsteher wie auch die Seelsorger der Johannes-Gemeinde einmal pro Woche telefonisch die Namen auf einer Liste ab und knüpfen persönliche Kontakte zu Leuten, die nicht sozial vernetzt sind. Auch mit Postkartengrüßen will man diesen Kreis erreichen. „Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv und der Redebedarf sehr groß“, hat Pfarrer Herrmanns erfahren. Und was ihn besonders freut: Schriftlich hat sich ein älterer Herr überschwänglich bedankt, die Kontaktaufnahme als „berührende Geste“ bezeichnet und seinem Brief eine kleine Spende beigelegt.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Dekan Andreas Straub gemacht. 100 seiner Mitarbeiter, unter anderem Mitglieder der Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderäte, kontaktieren je fünf Personen und erreichen so etwa 500 Senioren und Alleinstehende. „Die Leute freuen sich sehr über unsere Ostergrüße, die ihnen auch die Möglichkeit eröffnen, um Unterstützung und Hilfe beim Einkauf zu bitten“, erzählt Pfarrer Straub.

Wegen Corona fallen Rituale wie am Palmsonntag und an Ostern aus

Wegen Corona fällt in diesem Jahr die Segnung der Palmzweige und auch der Osterspeisen aus. Die vier Geistlichen der PG Mindelheim rufen jedoch bei „privaten“ Messfeiern den Segen Gottes auf Palmbuschen und Speisen in den Häusern herab. Anregungen für Segensworte in den eigenen vier Wänden und zum Downloaden finden sich auf der Homepage der PG Mindelheim. Neben seinem Hilfs-Netzwerk bietet St. Stephan auch ein Sorgen-Telefon an. Unter der Nummer 08261/ 762830 hat vorerst bis zum 19. April jeweils an Sonntagen von 11 bis 12 Uhr und mittwochs von 17 bis 18 Uhr ein Seelsorger ein offenes Ohr für Fragen und Nöte im Hinblick auf die Corona-Krise.

Weil Gottesdienste in den Kar-und Ostertagen nicht öffentlich gefeiert werden dürfen, zelebrieren die Priester die Liturgien im Privaten. Dafür gelten für alle acht Pfarreiengemeinschaften im Dekanat Mindelheim gemeinsame Zeiten: Gründonnerstag um 19 Uhr, Karfreitag um 15 Uhr, Karsamstag um 21 Uhr und Ostersonntag um 10 Uhr. Die Gläubigen sind eingeladen, zuhause im Gebet mitzufeiern.

Eine Gebetskette hat sich in der Pfarrei St. Stephan in Mindelheim gebildet

Spontan hat sich kürzlich in der Pfarrei St. Stephan eine Gebetskette gebildet. Daran beteiligen sich bereits 100 Gläubige, jeder zur selbstgewählten Stunde. Mit einer tollen Initiative, einer Malaktion, an der rund 60 Mindelheimer Familien mit ihrem Nachwuchs beteiligt sind, macht der „Mäusetreff“ der Pfarrei von sich reden. Erwachsene und Kinder malen Bilder mit Ostergrüßen, die kurz vor dem Fest an die Bewohner des Caritas-Senioren-Zentrums St. Georg verteilt werden.

Auch die evangelischen Pfarrer Erik Herrmanns und Claudius Wolf haben sich in diesen Corona-Zeiten für die Kar- und Ostertage einiges einfallen lassen. So lädt ein Passionsweg im Kirchgarten zu Gebet und Meditation ein. Fünf Stationen weisen mit eindrucksvollen Texten vom Kreuzweg Jesu bis zu seiner Auferstehung. Zudem ist im Gotteshaus eine Gebetsecke eingerichtet. Dort können Besucher mit Steinen vor dem Kreuz symbolisch schwere Lasten abladen. Zusätzlich erweitert die evangelische Gemeinde ihr Kontakt-Netzwerk mit Video-Clips zu den Themen „Merkwürdiges“, „Glaubwürdiges“ und „Sehenswürdiges“. Die Produktion der religiösen Spots läuft in diesen Tagen an. Wie auch alle anderen Angebote, können sie auf der Homepage mindelheim-evangelisch.de abgerufen werden.

