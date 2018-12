Ostern unterm Christbaum

Unser Autor macht sich Gedanken über den richtigen Zeitpunkt von Werbung im Advent.

Sollten Sie noch vor Heiligabend dem Osterhasen über den Weg laufen, wundern Sie sich nicht. Ist alles völlig normal. Die Jahresendböllerei wird ja auch schon Tage vor Weihnachten angepriesen. Und die Werbung für festliche Krönungsbälle so mancher Faschingsgesellschaft im Januar läuft mitten in der Adventszeit. Nur an die Fastenzeit, an die hat sich bisher noch keiner so recht rangetraut.





Unter dem Weihnachtsbaum ist Platz für den Osterhasen

Dabei wäre gerade die Vorweihnachtszeit die ideale Zeit für alle Entschlacker, Teeaufbrüher und Verschlanker in unserer Gesellschaft mit Sinn fürs Geschäft. Während wir unserer vorweihnachtlichen Verantwortung mit Weihnachtsstollen, Plätzchen, Weihnachtsgans, Glühwein und Schnaps nachkommen und so der Geburt des Herrn entgegenfiebern, könnte doch das schlechte Gewissen dazwischengrätschen und eine mehrwöchige Selbstkasteiung anpreisen. Okay, wir wollen keiner Spielverderber sein. Dann soll der Osterhase eben an Weihnachten auch noch den Schokohasen vorbeibringen. Noch ist Platz unterm Christbaum.

