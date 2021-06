Ottobeuren

vor 52 Min.

24 Wohnungen in der alten Klosterökonomie von Ottobeuren entstehen

So soll die Nordfassade der Klosterökonomie nach der Sanierung aussehen.

Plus Die Benediktiner wollen in Ottobeuren Wohnraum schaffen und damit auch Einnahmen generieren. Beim Umbau soll an die barocke Symmetrie der Anlage angeknüpft werden.

Die ehemalige Klosterökonomie in Ottobeuren soll saniert werden, es sollen 24 Wohnungen auf drei Etagen und eine Tiefgarage entstehen. Der Entwurf von Architekt Franz Arnold wurde im Bauausschuss der Marktgemeinde vorgestellt und einstimmig angenommen. Das Gebäude weist einige Besonderheiten auf, die im Rat hervorgehoben wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .