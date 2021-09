Ottobeuren

Bezirk unterstützt Ausbau des Klostermuseums in Ottobeuren

Einen Förderbescheid des Bezirks in Höhe von 238500 Euro übergab Bezirkstagspräsident Martin Sailer (Zweiter von links) an Abt Johannes Schaber (Mitte). Unser Bild zeigt weiter (von links) Museumskustos Frater Tobias Heim, den Vorsitzenden der Vereinigung der Freunde der Benediktinerabtei Markus Brehm, Kulturamtsleiter Peter Kraus, den ehemaligen Staatsminister Josef Miller, Bürgermeister German Fries und den Vize-Bezirkstagspräsidenten Alfons Weber.

Plus Bezirkstagspräsident Martin Sailer übergibt einen Förderbescheid in Höhe von 238.000 Euro für die geplante Neugestaltung in Ottobeuren. Was sich im Museum alles verändern soll.

Die geplante Neugestaltung des Klostermuseums in Ottobeuren ist in finanzieller Hinsicht einen großen Schritt weitergekommen. Bezirkstagspräsident Martin Sailer übergab nun vor Ort einen Förderbescheid des Bezirks Schwaben in Höhe von 238.500 Euro. Entsprechend groß war die Freude bei allen Beteiligten.

