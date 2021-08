Neuer Chefarzt und OP-Bereich gehen in Ottobeuren an den Start

Dr. Maximilian Massalme nimmt seine Arbeit an der Klinik Ottobeuren auf. Wichtiger Schritt auf Weg zu einem orthopädischen Zentrum.

An der Klinik Ottobeuren gibt es einen neuen Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie: Dr. Maximilian Massalme hatte nun seinen ersten Arbeitstag, teilt der Klinikverbund Allgäu mit. Massalme war bis zuletzt Senior-Hauptoperateur an der Roland Klinik Bremen, einem Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Seine dort erworbene Erfahrung bringt Dr. Massalme nun in der Klinik im Unterallgäu ein.

Das Spezialgebiet von Dr. Massalme sind Hüft- und Knieprothesen

Der 40-jährige Familienvater ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, führt die Zusatzbezeichnungen „spezielle Unfallchirurgie“ und „spezielle orthopädische Chirurgie“ und hat einen Master-Abschluss in Gesundheitsmanagement. Sein Spezialgebiet sind die endoprothetische Versorgung des Hüft- und Kniegelenkes einschließlich deren Wechsel-Operationen. „Wir freuen uns, dass Herr Dr. Massalme nun in unserer Klinik in Ottobeuren angekommen ist und wünschen ihm eine glückliche Hand in der Führung und im weiteren Ausbau des endoprothetischen Schwerpunktes der Ottobeurer Klinik, sowie in der Versorgung seiner Patienten“, sagt Florian Glück, Geschäftsführer des Klinikverbunds.

Ein besonderes Anliegen ist dem neuen Chefarzt eine patientennahe, persönliche und direkte Versorgung seiner Patientinnen und Patienten: „Ich versorge keine Nummern, sondern Menschen mit individuellen Geschichten, Sorgen und Bedürfnissen“, sagt Dr. Massalme.

Die ersten Patienten wurden im neuen Ottobeurer OP-Bereich schon operiert

Auf dem Weg zu einem orthopädischen Zentrum ging jetzt auch der neu gebaute Operationsbereich der Klinik an den Start. „Wir sind glücklich, dass die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind und wir die Räume beziehen können“, sagt Dr. Manfred Nuscheler, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin. Die ersten Patientinnen und Patienten sind bereits dort operiert worden.

Der neue Chefarzt plant in Kooperation mit den Abteilungen für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Kliniken in Kempten und Mindelheim, die Endoprothetik in Ottobeuren zu einem Zentrum der Maximalversorgung auszubauen. So werde es möglich, in diesem wichtigen Bereich der Medizin eine hochspezialisierte medizinische Versorgung wohnortnah und menschennah anzubieten, sagt Massalme. (mz)