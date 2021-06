Outdoor-Markt für den guten Zweck

Im Secondhand- Modeshop der Aktion Hoffnung

Camping liegt im Trend – das gilt auch für das Angebot im Secondhand-Modeshop der Aktion Hoffnung in Ettringen (Augsburger Straße 40). Vom Zelt über Funktionsjacken und Radlerhosen bis hin zu Sport-Shirts und Badebekleidung wird alles für die Zeit im Freien angeboten. Der Markt startet am Donnerstag, 1. Juli, um 9 Uhr.

Schwerpunktmäßig unterstützt die Aktion Hoffnung in diesem Jahr mit allen Erlösen aus Verkaufsaktionen die Arbeit der „Schwestern der Spirituellen Weggemeinschaft“ in Shkoder in Albanien. Neben der Sorge für Kinder und Jugendliche aus sozial- und wirtschaftlich schwierigsten Verhältnissen stehen auch die Familien im Fokus.

So ist es den Schwestern im Frühjahr gelungen, einen illegalen Müllablade-Platz in der Nähe ihres Klosters in einen Garten zu verwandeln. Junge Frauen und Mütter konnten für die Mithilfe begeistert werden und bauen nun auf der Fläche Blumen und Pflanzen an.

Eine Kooperation der besonderen Art findet beim Aufbau des Marktes statt. Hier engagiert sich eine Gruppe der Landjugend aus Markt Rettenbach und zeigt durch ihr ehrenamtliches Engagement die Verbundenheit sowohl mit der Aktion Hoffnung als auch den Menschen in Albanien. (mz)

Für das erste Markt-Wochenende vom 1. bis 3. Juli gelten verlängerte Öffnungszeiten von Donnerstag und Freitag von 9 bis 19 Uhr oder Samstag von 9 bis 12 Uhr.