Pack die Badehose ein

Die drei großen Bäder im Landkreis öffnen wieder. Wir verraten die genauen Öffnungstermine und was aus der Idee einer gemeinsamen Drei-Bäder-Karte geworden ist

Von Melanie Lippl

Die Saison in den drei großen Freibädern in der Region kann starten: In Türkheim und Bad Wörishofen geht es am kommenden Samstag, 12. Mai, los. Die Mindelheimer müssen noch eine Woche länger auf das Badevergnügen unter freiem Himmel warten: Das Hallenbad in der Kreisstadt hat am Freitag, 18. Mai, zum letzten Mal geöffnet; tags drauf, am Samstag, 19. Mai, kann dann wieder im Freibad geschwommen und geplanscht werden.

Voraussetzung für die Eröffnung der Badesaison im Bad Wörishofer Freibad am Sonnenbüchl sei aber „natürlich, dass in der Zwischenzeit keine unvorhergesehenen technischen Mängel oder Defekte auftreten“, erklärt Ordnungsamtsleiter Jan Madsack. Im Sommer vor zwei Jahren musste der Saisonstart in dem Bad wegen einer neuen Pumpe, Lieferschwierigkeiten und einer defekten Rohrverbindung mehrmals verschoben werden – letztlich bis auf den 2. Juni. Im vergangenen Jahr musste Bürgermeister Paul Gruschka mit einer Dringlichkeitsanordnung dafür sorgen, dass nötige Arbeiten rechtzeitig angegangen werden konnten und der Eröffnungstermin Mitte Mai nicht platzt.

Mit einer Karte drei Bäder besuchen

Gerüchte, wonach die Freibad-Jahreskarten für Bad Wörishofen künftig nicht mehr für Mindelheim und Türkheim gelten – und andersherum –, bestätigt jedoch keines der angefragten Rathäuser. „Mit der Karte von Bad Wörishofen wird man auch wie bisher die Bäder in Mindelheim und Türkheim besuchen können“, so Madsack. Jahreskarten könne jeder erwerben, nicht nur Bürger aus Bad Wörishofen.

Vor zwei Jahren hatten die Grünen im Bad Wörishofer Stadtrat die „Ungleichbehandlung“ kritisiert: Bürger der Kneippstadt würden im Vergleich zu den beiden anderen Bädern am meisten für die Jahreskarte bezahlen. Das liege auch daran, dass das Bad beheizt sei, die anderen nicht, hieß es damals. Eine Angleichung der Preise könne man versuchen, hatte der damalige Ordnungsamtsleiter Dominik Leder gesagt. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass dann Bad Wörishofen billiger werden müsse.

Im vergangenen Jahr stand das Thema erneut auf der Tagesordnung – und zwar in Form einer möglichen „Drei-Bäder-Karte“ für Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim zum Einheitspreis. Jahreskarten für die einzelnen Bäder solle es dennoch weiterhin geben. Die Idee dafür kam aus Bad Wörishofen. Doch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler war skeptisch gegenüber einer einheitlichen Preisgestaltung für alle drei Freibäder, vor allem wegen der teils deutlich unterschiedlichen Unterhaltskosten. Auch sein Marktrat hielt wenig von der Idee: „Das hat sich doch bewährt, für uns besteht keine Notwendigkeit, das zu ändern“, war der Tenor in dem Gremium. Und so heißt es in diesem Jahr nun auch aus dem Bad Wörishofer Rathaus: Die Idee der einheitlichen Drei-Bäder-Karte ist „völlig vom Tisch“. Es bleibt damit beim bisherigen System: Mit den Jahreskarten aus Mindelheim, Türkheim und Bad Wörishofen können auch die Bäder in den jeweils anderen Orten besucht werden. Die Gebühren dafür bleiben weiterhin unterschiedlich. In Bad Wörishofen kostet die Jahreskarte für einen Erwachsenen 80 Euro. Paare ohne Kind müssen für ihre Familienkarte 100 Euro bezahlen, mit einem Kind kostet sie 79 Euro, mit zwei und mehr Kindern 73 Euro. Ein Einzeleintritt beträgt für Erwachsene 3,50 Euro.

Familien können sparen

In Türkheim müssen erwachsene Badegäste für ihre Jahreskarte 60 Euro auf den Tisch legen. Eine Familienkarte für Paare ohne Kinder kostet 90 Euro, mit einem Kind 80 Euro und bei zwei oder mehr Kindern 75 Euro. Wie Kämmerer Claus-Dieter Hiemer erklärt, kaufen die Badegäste ihre Jahreskarten in ihrem Heimatort. Ausnahme seien langjährige Stammgäste, die ihre Karte dort kaufen, wo sie auch zum Baden hingehen. „Zum Beispiel gibt es Stockheimer, die schon immer nach Türkheim kommen, die kaufen auch bei uns die Jahreskarte“, so Hiemer. Ein Einzeleintritt für Erwachsene in Türkheim beträgt drei Euro.

Eine Jahreskarte für das Freibad in Mindelheim kostet für eine Person 60 Euro. Der Preis für eine Familienjahreskarte liegt bei 100 Euro. Auch Kombinationen mit Hallenbad-Jahreskarten sind möglich. Wie Julia Beck, die Pressesprecherin der Stadt, erklärt, könne jeder die Karten erwerben. Ein Einzeleintritt ins Freibad kostet drei Euro für einen Erwachsenen.

Hoffentlich spielt das Wetter mit

Egal, ob man nun lieber in Mindelheim, Bad Wörishofen oder Türkheim zum Schwimmen geht: Damit sich die Jahreskarte fürs Freibad für die Besucher auch wirklich lohnt, muss in den kommenden Monaten nur noch das Wetter mitspielen.

