Parkhaus-Brand: Shuttlebusse für die Adventswochenenden

Niemand kann derzeit sagen, wann das Parkhaus Kurpromenade wieder öffnet. Für Dauerparker gibt es Alternativen.

Von Markus Heinrich

Das erste Adventswochenende naht und das größte Parkhaus Bad Wörishofens ist nach einem Brand nicht nutzbar. Die Stadtwerke haben nun eine Lösung parat: einen Shuttle-Service.

Das mehrstöckige Parkhaus Kurpromenade ist nach dem Feuer am 11. November geschlossen. Die Kripo geht von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen.

Durch den Brand wurden nach Darstellung der Stadtwerke neben einigen Bauwerkskomponenten auch Teile der Stromversorgung für unerlässliche Parkhauseinrichtungen zerstört. Die Kohlenstoffmonoxid-Warnanlage etwa oder die Beleuchtung funktionieren nicht mehr.

Bevor die Schäden repariert werden können, müsse der „aggressive Rußbelag im gesamten Gebäude entfernt werden“, schildern die Stadtwerke. Man treibe die notwendigen Planungen und Arbeiten in enger Abstimmung mit den Sachverständigen, dem Architekten und den Instandsetzungsunternehmen zügig voran. Allerdings ist witterungsbedingt ein höherer Aufwand nötig, die Arbeiten dauern damit länger. Weiterhin sei unklar, wann das Parkhaus wieder nutzbar ist.

Auf dieser Route verkehren die Shuttlebusse in Bad Wörishofen

Sämtliche Dauerparker, die einen gültigen Parkschein für das Parkhaus Kurpromenade haben, können nach Angaben der Stadtwerke alle öffentlichen Parkplätze nutzen, auch die Stellplätze im Parkhaus Bahnhof und in der Tiefgarage am Kurhaus. Zudem bieten die Stadtwerke an den vier Adventswochenenden jeweils samstags (von 10 Uhr bis 20 Uhr) und sonntags (von 14 Uhr bis 20 Uhr) einen kostenlosen Shuttlebus vom P+R-Parkplatz am Stadionring (Parkplatz Arena) zur Innenstadt an.

Die Parkmöglichkeiten in Bad Wörishofen. Bild: Mindelheimer Zeitung

Der Shuttlebus verkehrt halbstündlich auf der Route P+R-Parkplatz, Bürgermeister-Stöckle-Straße, Kathreinerstraße, Bahnhof, P+R-Parkplatz. Im Einsatz sind Kleinbusse, die nach Angaben der Stadtwerke allerdings nicht behindertengerecht ausgerüstet sind. (mit mz)

