vor 52 Min.

Parkhaus öffnet weitere Ebenen

Nach Brand geht Sanierung voran

Das größte Parkhaus Bad Wörishofens geht nach einem Großbrand wieder in den Normalbetrieb über – fast. Das Parkhaus Kurpromenade konnte nach einem Brand bereits Anfang Februar teilweise wieder geöffnet werden, nachdem die Stellplätze im Weihnachtsgeschäft komplett weggefallen waren.

Am Freitag teilten die Stadtwerke Bad Wörishofen mit, dass nun weitere Parkflächen wieder zugänglich gemacht werden. Im gesamten Parkhaus Kurpromenade stehen somit die Parkebenen eins bis neun wieder zur Verfügung. Die Parkebene Null bleibt nach Angaben der Stadtwerke bis auf Weiteres noch gesperrt.

Auch die Einfahrt in das Parkhaus über die Bürgermeister-Stöckle-Straße ist ab sofort wie wieder möglich.

Das Großfeuer in dem Parkhaus am 11. November 2019 hatte das Gebäude so schwer beschädigt, dass es geschlossen wurde. Die Kripo ging bei ihren Ermittlungen von Brandstiftung aus. In der Folge war die Parkplatzsituation in der Wörishofer Innenstadt über Wochen angespannt. (m.he)

