Party-Notbremse trifft (leider) die Falschen

Das Juze in Irsingen ist eines der größten seiner Art in der Region. Um seinen Unterhalt zu finanzieren, veranstaltet der Jugend- und Brauchtumsverein rund zehn Partys pro Jahr. Weil am vergangenen Samstag eine Massenschlägerei ausgebrochen war, hat der Trägerverein jetzt angekündigt, vorerst keine Party mehr zu veranstalten.