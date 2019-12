vor 21 Min.

Pat Wind aus Mindelheim steht wieder vor der Kamera

Nachdem Pat Wind aus Mindelheim 2019 schon in einem Hollywood-Film spielte, wartete nun die nächste Rolle. Wie er auf Kritik an "Kartoffelsalat" reagiert.

Von Kassandra Krosta

Durch Zufall hat der 26-jährige Sängerund Songwriter Pat Wind aus Mindelheim 2019 erstmals eine Chance bekommen, sein Schauspieltalent in dem Film „Someone Dies Tonight“ unter Beweis zu stellen. So wurde Castingdirektor Nicolas Dinkel auf ihn aufmerksam und bot ihm eine weiter Rolle an. Nun kann er sich erneut auf der Leinwand zeigen und ist Anfang 2020 in deutschen Kinos zu sehen.

Diesmal spielt der Mindelheimer an der des deutschen Youtubers Torge Oelrich, im Netz bekannt als „Freshtorge“. „Kartoffelsalat 3 – Das Musical“, so heißt der Film und bildet die Fortsetzung des Stücks „Kartoffelsalat –Nicht fragen!“, das 2015 in deutschen Kinos zu sehen war. Im neuen Kinofilm schlüpft Pat in die Rolle eines Lehrers, die ihm nach eigenen Aussagen leichter gefallen ist als die Rolle des „Mr Zabi“ in „Someone Dies Tonight“. Dies liegt wohl daran, dass er auch im Privatleben vor allem jungen Leuten Sachen beibringen will und diese gerne unterstützt.

Pat Wind aus Mindelheim war vor "Kartoffelsalat 3" skeptisch

„Auch die Dreharbeiten liefen relativ entspannt“, berichtet er. Nur die Reise an die Nordseeküste in Wesselburen zum Dreh war ein wenig aufwendig. Ansonsten schwärmt er von einem fantastischem Team und einer tollen Atmosphäre. Bei so viel positiven Mitteilungen, stellt sich natürlich die Frage, ob ihn nicht doch ein Gefühl von Skepsis begleitete. Denn der erste Teil von „Kartoffelsalat“ stieß bei seinem Publikum eher auf negative Kritik.

Pat gibt zu, dass er anfangs ein wenig skeptisch war, ob er das Angebot eine Rolle in dem Musical übernehmen sollte. Man sollte seine Chancen jedoch nutzen und das Schicksal nehmen wie es kommt, so seine Devise. Außerdem liege die damalige negative Kritik am „Blick auf das verpönte Youtuber-Dasein, das oft mit unverdientem Erfolg gleichgesetzt wird“, meint Pat. Darüber hinaus sei das Angebot, an der Seite von Jasmin Wagner zu spielen, die in den 90er Jahren als „Blümchen“ eine bekannte Solokünstlerin war und ebenfalls eine Rolle in „Kartoffelsalat 3“ ergattern konnte einfach zu verlockend gewesen.

Ist der Mindelheimer Pat Wind bald in der nächsten Filmrolle zu sehen?

Neben Wagner gehören auch weitere prominente Youtube-Stars wie „Die Lochis“, „TC“ von „Y-Titty“, „Knossi“ und viele mehr zum Schauspiel-Ensemble. Angst vor weiterer Kritik und schlechten Bewertungen des Films hat er nicht: „Nörgler wird es immer geben“, sagt er und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Pat verrät, dass er sogar schon eine dritte Kinoanfrage für eine größere Nebenrolle bekommen hat.

War seine Nebenrolle in „Someone Dies Tonight“ mit Christopher Lambert sein Schlüssel zum Erfolg und der Beginn einer Schauspielkarriere? Man darf gespannt bleiben.