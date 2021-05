vor 22 Min.

Patricia Bader gibt jetzt im Türkheimer Seniorenheim den Ton an

Plus In einer turbulenten Phase hat Patricia Bader (27) die Verantwortung im Kreis-Seniorenheim übernommen. Wie Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit helfen

Von Alf Geiger

Mitten in der turbulenten Phase nach dem Corona-Ausbruch mussten sich Heimbewohner und Mitarbeiter des Türkheimer Seniorenheims St. Martin auch noch auf eine neue Leitung einstellen: Mitte März löste Patricia Bader (27) Heimleiter Stefan Drexel ab, der nach fünf Jahren in Türkheim auf eigenen Wunsch ans Gesundheitsamt am Unterallgäuer Landratsamt wechselte.

