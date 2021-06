Der Raum Pfaffenhausen bekommt eine "Kümmerin"

Ulrike Daufratshofer soll ab Oktober dafür sorgen, dass das Leben auf dem Land noch lebenswerter wird. Die junge Unterallgäuerin hat bereits Pläne für den Start dieses besonderen Projekts.

Für gewöhnlich unterschreibt man einen Arbeitsvertrag ganz in Ruhe zuhause oder allenfalls mit wenigen Vertretern des künftigen Arbeitgebers. Nicht so Ulrike Daufratshofer: Zehn Gäste und die Presse waren zu einer eigens einberufenen Veranstaltung nach Pfaffenhausen gekommen, um ihrer Vertragsunterzeichnung beizuwohnen – was die junge Frau selbst wohl am meisten überraschte. Doch schließlich handelt es sich bei der Aufgabe, die sie antritt, auch nicht um eine gewöhnliche Stelle.

Die 26-Jährige, die gerade am Ende ihres Studiums steht, wird am 1. Oktober als „Kümmerin“ für die Verwaltungsgemeinschaft (VG) und Pfarreiengemeinschaft (PG) Pfaffenhausen anfangen. Diese Sozialstelle wurde neu geschaffen und – das ist das Besondere daran – gemeinsam finanziert von der Diözese, den VG-Gemeinden und dem Amt für Ländliche Entwicklung.

Deshalb ließen es sich die Vertreter all dieser Institutionen nicht nehmen, Ulrike Daufratshofer persönlich zu begrüßen – im passenden Rahmen: dem Pfarr- und Begegnungszentrum in Pfaffenhausen, das ebenfalls ein gemeinsames Projekt von Kirche und Kommune ist.

Die Idee für diese besondere Stelle hatte Salgens ehemaliger Bürgermeister

Gut drei Jahre hat es gedauert, bis aus der Idee von Salgens ehemaligem Bürgermeister Johann Egger von einem „Kümmerer“ Wirklichkeit wurde. Das Projekt hat den Namen „Zukunft Aktiv Meistern“ (ZAM) bekommen. Für die nächsten vier Jahre soll sich Ulrike Daufratshofer als „Referentin Gemeindeentwicklung“, wie die „Kümmerer-Stelle“ offiziell heißt, um das soziale Leben in Pfaffenhausen, Breitenbrunn, Oberrieden und Salgen kümmern.

Die junge Frau mit dem einnehmenden Lachen soll die Menschen zusammenführen und das Leben auf dem Land noch lebenswerter machen. Sie soll sich um die fast 130 Vereine und Ehrenamtlichen kümmern, aber auch alle Altersgruppen und sozialen Gruppen zusammenführen, soll netzwerken, Angebote entwickeln, Kontakte herstellen, Ehrenamtliche und Hauptamtliche zusammenbringen sowie Lücken und Nöte erkennen, die auf den ersten Blick vielleicht übersehen werden.

Oder, wie Pfarrer Josef Beyer, es zusammenfasste: „Da investieren wir in Menschen.“ Er sagte weiter, dass man oft die „Gärten und Geranien vor dem Haus“ zeige, es aber Familien am Rande der Gesellschaft gebe, die oft unter den Tisch fallen. Auch ihnen soll und will Ulrike Daufratshofer begegnen. Die 26-Jährige stammt aus dem Markt Rettenbacher Ortsteil Frechenrieden. Nach dem Bundesfreiwilligendienst in Benediktbeuren studierte sie Soziale Arbeit und Religionspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. In ihrer neuen Stelle kann sie diese beiden Schwerpunkte verbinden. Derzeit schließt die junge Frau ihr Masterstudium Soziale Arbeit, Sozialpolitik und Sozialmanagement in Innsbruck ab. Dass es länger gedauert hat als ursprünglich geplant, bis die Stelle in Pfaffenhausen geschaffen wurde, komme ihr entgegen: „Für mich persönlich ist es perfekt, weil ich erst jetzt Zeit habe.“

Ulrike Daufratshofer will die Menschen in der VG Pfaffenhausen kennenlernen

Wenn sie im Oktober beginnt, will sie die Menschen in der Region erst einmal kennenlernen, sagt sie. Doch der erste Eindruck ist schon mal gut: „Die Leute hier sind offen und motiviert.“ Sie wolle herausfinden, welche Bedürfnisse die Menschen hier haben und dann gemeinsam mit ihnen schauen, wo es hingehen soll, erklärte Daufratshofer. Sie habe auch schon eine Vision im Kopf und sei gespannt, ob diese sich umsetzen lasse.

Einen „Meilenstein der Zusammenarbeit“ zwischen Kirche und Kommune nannte Christian Kreye, der Leiter des Amts für Ländliche Entwicklung in Krumbach, die gemeinsam geschaffene Stelle. Er ist der Meinung: „Es braucht auch auf dem Land eine soziale Infrastruktur.“ Kreye hofft, dass das Projekt, mit dem man neue Wege gehe, bald Modellcharakter für andere Gemeinden in Schwaben hat.

Pastoralreferent Thomas Stark wies in seiner Begrüßung noch einmal auf die Leitbildstudie und das Projekt „Kirche und Kommune“ hin, dessen Theorien hier nun umgesetzt würden. Er freue sich sehr darüber, „dass etwas davon angepackt wird“.

Die Bürgermeister Franz Renftle (Pfaffenhausen), Jürgen Tempel (Breitenbrunn) und Roland Hämmerle (Salgen) hießen auch im Namen ihres Oberriedener Kollegen Robert Wilhelm Ulrike Daufratshofer herzlich in ihren Gemeinden willkommen und sind gespannt, in welche Richtung sich das „Experiment“ dieser sozialen Stelle auf dem Land entwickle.