Die Wunder der Natur vor der eigenen Haustür im Pfaffenhauser Moos

Plus Bei einer Exkursion durchs Pfaffenhauser Moos erklären zwei Fachleute die Vielfalt der Tier und Pflanzen. Kommen Sie mit auf eine Reise in die Welt der Insekten!

Kleine Wunder der Natur kann man auch direkt vor der Haustür bestaunen. Das wurde wieder einmal bei einer von zwei Naturwissenschaftlern geführten Tour durch das Pfaffenhausener Moos deutlich. Bis in die 50er Jahre wurde in dem knapp 52 Hektar großen Gebiet Torf gestochen, seit 1980 ist es Naturschutzgebiet und darf normalerweise nicht betreten werden.