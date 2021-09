Pfaffenhausen

Für den Pfaffenhausener Diakon „Albi“ fängt ein neuer Lebensabschnitt an

Plus Der Pfaffenhausener Diakon Albert Greiter hat viel bewegt. Er erreichte die Menschen in Gottesdiensten, trauerte mit verwaisten Eltern und rettete so manche Ehe. Zum Abschied hat er einen Rat.

Von Melanie Lippl

Wie ein gelbes Schild am Ortsausgang sieht der Fußabstreifer aus, der vor Albert Greiters Büro im Obergeschoss des Pfaffenhausener Pfarr- und Begegnungszentrums liegt. Die „Reale Welt“ ist durchgestrichen. Der Pfeil weist in Richtung „Ponyhof“. Diakon Albert Greiter kann darüber herzlich lachen. So ein kleiner Teppich kann die Gesprächsatmosphäre ungemein auflockern. Das war auch häufig nötig, denn zu Albert Greiter kamen viele Menschen, deren reale Welt eben kein „Ponyhof“ ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

