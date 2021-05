Pfaffenhausen

Mehr Technik für Schüler und Lehrer in Pfaffenhausen

Plus 2140 Euro Umlage zahlen die Gemeinden für jeden Schüler in Pfaffenhausen. In diesem Jahr investiert die Schule vor allem in EDV.

Von Melanie Lippl

Jede Menge Technik hat die Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen in diesem Jahr beschafft – schließlich gab es dafür auch entsprechend hohe Zuschüsse. Schulverbandsvorsitzender Hubert Schröther erläuterte zusammen mit Kämmerer Norman Brechter, in welche Maßnahmen in diesem Jahr investiert wurde.

