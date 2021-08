Neue Wohnungen und Geschäftsräume im alten Pfarrhof in Pfaffenhausen

Zwei Pfaffenhausener wollen dem alten Pfarrhof neues Leben einhauchen. Das ist geplant.

Die beiden Vereinsvorsitzenden der Pfaffelonia, Andreas Bartenschlager und Benjamin Scheifele, haben sich neu formiert als Storchenblick GbR und in der coronabedingten Faschingszwangspause ein neues Betätigungsfeld gefunden: Der alte Pfarrhof in Pfaffenhausen, der drei Jahre lang leer stand, wird unter der Regie der beiden saniert, umgebaut und erweitert. Beide arbeiten in einem Architekturbüro, sind also vom Fach.

Im Erdgeschoss des alten Pfarrhofs in Pfaffenhausen sollen Büro- und Geschäftsräume entstehen

Neben dem alten Pfarrhof ist ein neues Treppenhaus geplant und daran anschließend ein weiteres Gebäude. Im Erdgeschoss entstehen Büro- und Geschäftsräume zur Vermietung, im ersten Stock und im Dachgeschoss acht Wohnungen. Im Altbau des früheren Pfarrhauses werden neue Holzfenster mit Fensterläden eingesetzt, der Neubau hebt sich durch bodentiefe moderne Fenster ab. Hinter dem Gebäude schließt ein Garten an, der optisch übergeht in die Anlage des Dominikus-Ringeisen-Werkes.

Der alte Pfarrhof wurde 1956 errichtet, der erste Bewohner war Pfarrer Johann Sauter. 2018 zog der letzte Pfarrer, Bernhard Endres, aus dem Pfarrhof aus. Der jetzige Pfarrer Josef Beyrer wohnt im renovierten Pfarrhof in Breitenbrunn, neben der Kirche. Das Pfarramt wurde ins Pfarr- und Begegnungszentrum verlegt.