Was die Firma Raico aus dem Unterallgäu nach Saudi-Arabien liefert

Plus Die Pfaffenhausener Firma Raico Bautechnik ist auf der ganzen Welt aktiv. Das Unternehmen zieht eine positive Bilanz und will den Umsatz weiter steigern.

Trotz massiver Einschränkungen durch Corona hat die Pfaffenhausener Firma Raico ein positives Fazit gezogen. „Aufgrund des Lockdowns hatten wir große Herausforderungen, unsere Kunden im In- und Ausland zu erreichen – und konnten dennoch ein erfolgreiches Geschäftsjahr verbuchen“, sagt Geschäftsführer Manfred Hebel. Dazu beigetragen haben auch einige außergewöhnliche Projekte, etwa in Frankfurt oder Saudi-Arabien.