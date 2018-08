vor 58 Min.

Pfarrer Kneipp hätte seine helle Freude gehabt

Der Kneipp-Erlebnistag im Stadtgarten bewies, dass ernsthafte Themen auch spielerisch und genussvoll sein können. Und ein Kalter Guss durfte an diesem herrlichen Sommertag natürlich auch nicht fehlen

Von Thessy Glonner

„Kneipp-Erlebnistag“: Der Name war Programm, und zwar vom Feinsten. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ hatten sich die fleißigen Mitglieder der historischen Gruppe unter Leitung von Manuela Wastian gedacht und begannen im Stadtgarten bereits morgens um 7 Uhr ein Ambiente zu schaffen, in dem sich fröhlich das Morgenlicht dieses herrlichen Sommertages widerspiegelte.

Doch nicht nur die hübsche Sonnenblumendekoration zog die Blicke der zahlreich eintreffenden Besucher auf sich, sondern ein liebevoll arrangiertes Buffet mit beachtlicher Auswahl an selbst gebackenen köstlichen Torten und Kuchen und eine Gemüsebratwurst, die inzwischen Sterne-Küche-Status erreicht hat. Schatzmeister und Dritter Vorsitzender des Stamm-Kneipp-Vereins, Konrad Hölzle begrüßte die erwartungsvollen Gäste und stimmte auf das äußerst abwechslungsreiche Programm ein.

Das beliebte Kurorchester Musica Hungarica in der Dixie-Formation legte einen musikalisch fetzigen Auftakt hin und erntete dafür immer wieder begeisterten Zwischenapplaus. Unter Leitung von Claudia Sachon schwangen die Mädels der Jazztanzgruppen Crazy Jumpers, Joy Jumpers und Dance Nation ihre Beine und zeigten, was sie an rhythmischer Körperbeherrschung drauf haben. Souverän dirigierte Sanni Risch den beliebten Unterallgäuer Bäuerinnenchor zur Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss und anderen schönen Weisen.

Passend zum Tagesmotto durfte da natürlich der „Heiße Wickel-Kalte Güsse“-Song – kreiert von Multitalent Risch für alle Kneipp-Fans – nicht fehlen. In den Genuss eines kalten Gusses von „Pfarrer Kneipp“ höchst persönlich kam Regina Herzog aus Neunkirchen, die zur Zeit mit ihrem Mann in der Kurstadt weilt. „Ach, war das wunderbar erfrischend“, lobte sie anschließend Peter Pohl und seine Bademeistergehilfen Franz Zoller und Anna Cebulj, die im historischen Badehäuschen für professionell ausgeführte Anwendungen sorgten.

Tipps für Möglichkeiten, bis ins hohe Alter fit zu bleiben, gab es bei der Seniorengymnastik mit Monika Kroner, bei „Indian Balance“ und Entspannungsübungen mit Jana Tröbner-Schmid und bei Qigong mit Christa Herbst. Einblicke und Kenntnisse für Nordic Walking übermittelte Hans-Peter Scholz. Nostalgie pur kam rüber beim Anblick der herrlich alten Gewänder der Historischen Gruppe und beim Leierkastenspiel, sogar Möglichkeit zu historischer Fotografie wurde angeboten.

Stark frequentiert war der Stand von Hans Horst Fröhlich, der den Besuchern allerlei Rätsel mit dem Quiz „Welt der Kräuter und Pflanzen“ aufgab. Pfarrer Kneipp hätte es wohl sehr gefreut zu erleben, mit welch großem Engagement sich die Menschen heutzutage dem Wissen und der Erkenntnis um seine berühmten „Fünf Säulen“ widmen. Dass derart ernsthafte Themen auch spielerisch und genussvoll interpretiert werden können, zeigte sich am Kneipp-Erlebnistag 2018.

Themen Folgen