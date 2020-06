11:10 Uhr

Pfarrer Sebastian Kneipp und die (geheilten) Frauen in Bad Wörishofen

Plus Der Bad Wörishofer Wasserdoktor war seiner Zeit immer voraus – auch wenn es um das Frauenbild seiner Zeit ging. Denn wenn es um Hilfe ging, machte Sebastian Kneipp keine Unterschiede.

Von Helmut Bader

Wenn man sich das Frauenbild zu Zeiten von Pfarrer Sebastian Kneipp vor Augen führt, dann merkt man ganz schnell, welche Unterschiede zu dem der heutigen Zeit bestehen. Dazu braucht man nur in Familienstammbücher der damaligen Zeit schauen, wie dies Paola Rauscher bei ihren Vorträgen über Pfarrer Kneipp getan hat.

Früher bekamen die Frauen oft mehr als zehn Kinder

Die Frauen bekamen meist mehr als zehn Kinder, eigentlich jedes Jahr eines, was wohl ihre Hauptaufgabe neben Haushalt und Landwirtschaft war. Dass viele der Kinder oft die ersten Monate schon nicht überlebten, kam erschwerend noch dazu. Von heutiger Selbstverwirklichung, eigener Lebensgestaltung oder Wertschätzung des anderen Geschlechts war dies alles sicher weit entfernt.

Pfarrer Kneipp jedoch war offensichtlich in dieser Hinsicht schon damals seiner Zeit voraus. Sicher kamen auch in seine Sprechstunden überwiegend Männer, doch wenn es um Hilfe ging, machte er keine Unterschiede, wie sich an drei besonders dramatischen und nachgewiesenen Heilungsgeschichten aufzeigen lässt.

Bekannt ist ja, dass Sebastian Kneipp gerade mit den vornehmen Damen, die mit geringeren Leiden zu ihm kamen, nicht gerade zimperlich umging, vor allem dann, wenn sie eng geschnürt um den Leib oder mit elegantem Schuhwerk bei ihm aufkreuzten. „Jetz ziagsch di erscht amol gscheit a“, konnte er sie da schon einmal derb anfahren.

Anders verhielt er sich jedoch, wenn arme Frauen bei ihm um Hilfe ansuchten, wie in dem Fall einer Frau in Hartenthal, deren Geschichte auch in den Kneippfilm einfloss. Die Nachfahren sind die noch heute dort lebenden Schülls, wie MZ-Autor Hans Ballauf bereits 1999 recherchierte. Es handelte sich um eine an Kindbettfieber erkrankte Maria Mayr.

Am Krankenbett standen neun Kinder

Nachdem Sebastian Kneipp der Pfuscherei beschuldigt worden war, berichtet er selbst in seiner Rechtfertigungsschrift über diesen Fall: „Ich wurde zu einer Hausmutter nach Hartenthal gerufen, um ihre Seele auszusegnen. Ich traf den Arzt, der mir sagte, die Kranke ist moribund, leidet seit 13 Wochen am Blutfluss und verblutet nun vollends.“ Am Krankenbett standen neun Kinder und der Vater.

Kneipp wollte danach eigentlich nur noch bleiben, um die halbe Stunde bis zum Tod der Frau abzuwarten. Der Arzt hatte sich mit den Worten, „Lange könne es bis zum Ende nicht mehr hergehen“, verabschiedet. Weiter schildert Kneipp selbst: „Ich unterbrach den Jammer des Vaters und der Kinder und sagte: „Weil die Mutter noch nicht tot ist, wüsste ich noch einen guten Rat, der wenigstens nicht schaden könnte.“

Dieser Vorschlag brachte der todkranken Mutter die volle Gesundheit und „selbst jetzt nach neun Jahren ist sie eine der tüchtigsten Hausmütter der dortigen Gemeinde,“ wie Kneipp selber ausführt. Es dürften einfache Mittel wie Bäder, Wickel oder Güsse gewesen sein, die zur Heilung der Frau führten.

In einem weiteren Fall wurde Sebastian Kneipp, der zu dieser Zeit schon den öfter kranken Ortspfarrer Ziegler unterstützte, nach Gammenried gerufen. Man befürchtete, dass sich dort eine Frau „hintergehen“, sich also das Leben nehmen würde.

Sie hatte nach Kneipps Worten in vier Jahren drei tote Kinder geboren und der Arzt hatte ihr erklärt, dass sie wohl nie mehr ein lebendiges Kind zur Welt bringen werde. Die Verzweiflung der Frau lässt sich aus dem oben geschilderten Frauenverständnis der Zeit sicher nachvollziehen. Pfarrer Kneipp wollte sich damit jedoch nicht abfinden, tröstete die Frau zunächst und gab ihr eine Anleitung zu Wasseranwendungen. Dazu gehörten kalte Sitzbäder und kurze Wickel.

Nach vier Wochen der weiteren Behandlung war die Lebensfreude zurückgekehrt und die Frau erfreute sich danach noch über fünf gesunde Kinder. Erzählt hat neben Kneipp diese Geschichte auch Eugen Roth in seinem Buch „Ein Mann kuriert Europa“. Nachforschungen in den Familienbüchern ergaben, dass es sich bei dieser Frau um Cäcilia Maier und ihren Mann Leonhard Krösser handelte. Nachfahren sind die Familien Rauch und Denk in Gammenried, sowie die Krössers an der Hauptstraße in Bad Wörishofen.

Ein weiterer Heilungsfall bezieht sich ebenfalls auf eine bekannte Bad Wörishofer Familie, nämlich die Familie Kreuzer. Veronika Kreuzer, Mutter von zwölf Kindern, lag auf dem Hof des Wagners Kreuzer mit einer schweren Lungen- und Brustfellentzündung nieder und verlangte in ihrer Todesangst nach geistlichem Zuspruch. Sebastian Kneipp spendete die Hl. Ölung. Was danach geschah, schildert später Sohn Fidel Kreuzer selbst.

Zunächst habe Sebastian Kneipp gesagt, man solle die Kranke jetzt liegen lassen, mit der sei nichts mehr „zu verderben“. Doch dann habe er seinem Vater folgende Anweisungen gegeben: „Jetzt nehmet Ihr ein Leintuch, taucht es in kaltes Wasser und legt´s eine Viertelstunde in den Schnee hinaus.“ Dann wurde das Tuch geholt, und Kneipp selbst legte den Wickel an.“ Mit warmem Haferstrohwasser und weiteren Anwendungen wurde die Kranke die weiteren Tage behandelt. Auch sie erfreute sich später noch lange Zeit guter Gesundheit und so ist es nicht verwunderlich, dass Fidel Kreuzer später eines der ersten Kurhäuser, noch zu Kneipps Zeiten, an der heutigen Fidel-Kreuzer-Straße errichtete.

Viel mehr als nur Abhärtung und Vorbeugung

Auch bei weiteren Heilungen in der Lebensgeschichte von Pfarrer Sebastian Kneipp spielen Frauen und junge Mädchen immer wieder eine Rolle, was seine Einstellung zu deren Bedeutung unterstreicht. Aufgezeigt wird dabei jedoch auch, dass das kneippsche Wirken nicht nur, wie heute oft der Eindruck entsteht, Prävention und Abhärtung, sondern durchaus auch Heilung von Krankheiten beinhaltet.

Mit Maske und großer Freude: Hotels in Bad Wörishofen öffnen wieder

In Bad Wörishofen eröffnet ein besonderes Hotel

Themen folgen