vor 46 Min.

Pfleger überschlägt sich mit geliehenem Auto

Gleich zwei Unfälle hat ein 40-Jähriger an einem Tag mit einem geliehenen Auto gebaut - und dem Besitzer nichts davon gesagt.

Ein 40-Jähriger hat mit einem geliehenen Auto gleich zwei Unfälle an einem Tag gebaut - und dem Besitzer nichts davon gesagt.

Offenbar einen ziemlich schlechten Tag erwischt hatte ein 40-Jähriger am Freitag in Unteregg. Der Pfleger hatte sich das Auto des Seniors genommen, um den er sich kümmert, und wollte damit offenbar in den nächstgelegenen größeren Ort fahren, vermutet die Polizei. Allerdings kam er nicht weit: Nach nur rund einem Kilometer kam er mit dem Auto von der Straße ab und überschlug sich.

Weil das Auto wieder auf den Rädern zum Stehen kam, konnte sich der 40-Jährige ohne Hilfe und unverletzt befreien und fuhr in die Garage des Seniors zurück. Dabei beschädigte er auch noch das Garagentor. Anstatt sein Missgeschick gleich zu beichten, zog er sich jedoch wortlos in sein Zimmer zurück.

Als der Senior am nächsten Tag sein kaputtes Auto – die Polizei beziffert den Schaden auf rund 5000 Euro – in der Garage entdeckte, verständigte er die Polizei. Diese bittet Zeugen der Unfälle, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (baus)

