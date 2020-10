vor 3 Min.

Photovoltaik: Markt Wald drückt auf die Bremse und aufs Gas

Freiflächen-Photvoltaikanlagen werden in den nächsten Jahren in Markt Wald nur genehmigt, wenn sie von einer Bürgergenossenschaft betrieben werden.

Plus Warum in Markt Wald in den nächsten Jahren nur im Ausnahmefall Freiflächen-Photovoltaikanlagen genehmigt werden und was die Gemeinde in dieser Zeit schaffen will.

Von Sandra Baumberger

Wie will die Gemeinde künftig mit Anträgen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) umgehen? Mit dieser Frage haben sich die Markt Walder Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung auseinandergesetzt. Das Ergebnis des Grundsatzbeschlusses könnte man so zusammenfassen: Die Gemeinde drückt in den nächsten vier Jahren erst einmal auf die Bremse – und gleichzeitig aufs Gas.

Hintergrund der Entscheidung war die geplante Erweiterung einer bereits genehmigten PV-Anlage in Immelstetten, die sich in der vorangegangenen Sitzung wie berichtet jedoch zerschlagen hatte (Mehr dazu lesen Sie hier:Solarpark Immelstetten: Überraschende Wendung im Gemeinderat): Nachdem sich rund 200 Bürger in einer Unterschriftenliste gegen das Vorhaben ausgesprochen hatten, hatte der Investor seinen Antrag in der Sitzung überraschend zurückgezogen. Die Frage, wie sich die Gemeinde in Sachen Freiflächen-PV-Anlagen künftig verhalten will, blieb aber angesichts zweier weiterer Anträge für Anlagen in Immelstetten und Schnerzhofen weiterhin aktuell. In der jetzigen Sitzung stellte Bürgermeister Peter Wachler deshalb die folgenden fünf Lösungsmöglichkeiten zur Diskussion:

1. Möglichkeit: Der Gemeinderat beschließt, künftig grundsätzlich keine Freiflächen-PV-Anlagen mehr zu erlauben, jeder Antrag wird abgelehnt.



2. Möglichkeit: Es bleibt wie bisher bei Einzelfallentscheidungen.



3. Möglichkeit: Der Flächennutzungsplan, der seit 1996 unverändert gilt, wird überarbeitet und darin festgeschrieben, wo Fotovoltaikanlagen künftig erlaubt sind.



4. Möglichkeit: Es werden, einem Vorschlag von Gemeinderat Franz Huber folgend, nur noch genossenschaftlich organisierte Anlagen mit hundertprozentiger Beteiligung von Markt Walder Bürgern genehmigt.



folgend, nur noch genossenschaftlich organisierte Anlagen mit hundertprozentiger Beteiligung von Markt Bürgern genehmigt. 5. Möglichkeit: Der Gemeinderat beschließt, entsprechende Anträge in den kommenden zwei bis fünf Jahren nicht zu genehmigen, um Zeit zu gewinnen für ein energetisches Gesamtkonzept und eine Überarbeitung des Flächennutzungsplans.



Photovoltaikanlagen von Bürgergenossenschaften sollen in Markt Wald weiterhin möglich sein

Die Dritte Bürgermeisterin Barbara Fischer brachte schließlich noch eine sechste Variante ins Spiel, und zwar eine Kombination aus den Möglichkeiten vier und fünf: Sie schlug vor, die Genehmigung zwei Jahre lang auszusetzen – außer für Bürgergenossenschaften, die die Gemeinde aus ihrer Sicht unbedingt unterstützen sollte. „Es gibt nichts besseres“, sagte sie mit Blick auf die aktuelle Rendite von sieben Prozent, die – ebenso wie Pacht- und Steuererlöse in Höhe von bis zu 14.000 Euro pro Jahr – direkt den Markt Walder Bürgern zugute kommen. „So was darf man nicht unterbinden“, so Fischer.

Unterstützung erhielt sie von Franz Huber, der ebenfalls dafür plädierte, Genossenschafts-PV-Anlagen auch während der Sperrfrist zuzulassen. Michael Hartmann sprach sich dagegen dafür aus, neben den Bürgeranlagen vorerst auch weiterhin Einzelfallentscheidungen zu ermöglichen. „Jetzt die Bremse reinzuhauen, das finde ich nicht richtig.“

Die Gemeinde Markt Wald will zusammen mit interessierten Bürgern ein Energiekonzept erarbeiten

Hermann Glas und Thomas Nieberle hätten es dagegen lieber gesehen, zunächst alle Anträge für Freiflächen-PV-Anlagen abzulehnen. „Wenn alle Dächer voll sind, reden wir weiter“, so Glas. Und Theresia Hörl regte noch einmal ein Bürgerforum an, in dem sich Gemeinderäte und interessierte Bürger Gedanken über die künftige Energiepolitik vor Ort machen könnten.

Der Beschlussvorschlag, den Geschäftsleiter Herbert Egger während der Sitzung formulierte und dem die Räte schließlich geschlossen zustimmten, war ein Kompromiss der verschiedenen Vorschläge: Die Gemeinde genehmigt demnach bis zum 31. Dezember 2024 Freiflächen-PV-Anlagen nur, wenn sie genossenschaftlich organisiert und zu 100 Prozent Markt Walder Bürger daran beteiligt sind. Daneben will die Gemeinde die vier Jahre nutzen, um den Flächennutzungsplan zu überarbeiten und darin mögliche Gebiete auch für andere PV-Anlagen ausweisen. Außerdem soll insbesondere der Bau- und Umweltausschuss zusammen mit interessierten Bürgern ein Konzept ausarbeiten, in dem auch weitere regenerative Energien berücksichtigt werden. Theresia Hörl schlug in diesem Zusammenhang vor, einmal im Jahr einen „Zwischenstopp“ einzulegen, um im Laufe der vier Jahre das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Auch laut Bürgermeister Wachler müsse es fixe Termine geben, damit das Thema im Alltagsgeschäft nicht untergehe. „Das soll schon ein laufender Prozess sein und nichts, was jetzt einfach in die Zukunft verschoben wurde“, sagte er.

