vor 56 Min.

Pkws beim Abbiegen zusammengestoßen: Drei Menschen leicht verletzt

Donnerstagfrüh kollidierten zwei Autos in Bad Wörishofen miteinander. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein sechsjähriges Kind.

Donnerstagfrüh kam es in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) zu einem Unfall mit insgesamt drei verletzten Menschen. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 44-jährige Autofahrerin offenbar beim Abbiegen in die Staatstraße in Richtung Türkheim den Pkw einer 42-jährigen Frau, sodass die Autos miteinander kollidierten.

Die beiden Fahrerinnen sowie das sechsjährige Kind der 44-Jährigen wurden leicht verletzt. Das Kind wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für ungefähr eine Stunde gesperrt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. (AZ)