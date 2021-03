06:01 Uhr

Pläne für neue Mindelheimer Grundschule vorerst verschoben

Plus Warum im September an der neuen Grundschule am Maristenkolleg in Mindelheim nun doch keine erste Klasse eingeschult wird.

Von Johann Stoll

Im Mai des vergangenen Jahres schien alles in trockenen Tüchern zu sein. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 wollte das Schulwerk der Diözese Augsburg am Mindelheimer Maristenkolleg mit einer dritten Schulart an den Start gehen (Mehr dazu hier: An der neuen Grundschule in Mindelheim fehlen nur noch die Kinder) . Neben Realschule und Gymnasium war eine Grundschule mit zunächst 25 Mädchen und Buben geplant. Nun steht fest: Das Projekt verschiebt sich um ein Jahr.

Im Frühjahr 2020 stellte das Schulwerk bereits die künftige Schulleiterin öffentlich vor. Die damals 27-jährige Grundschullehrerin war voller Pläne für ihre Aufgabe, eine völlig neue Schule aufzubauen, da musste sie kurzerhand im Herbst in einer anderen kirchlichen Schule in Augsburg aushelfen, deren Leitung sie übernahm.

Die Leitung der neuen Mindelheimer Grundschule soll demnächst vorgestellt werden

Im November 2020 hat sich das Schulwerk erneut auf die Suche nach einer geeigneten Leiterin oder einem geeigneten Leiter für die Mindelheimer Grundschule gemacht. Wie der Direktor des Schulwerks, Peter Kosak, auf Anfrage mitteilte, ist inzwischen eine neue Schulleitung gefunden. Sie soll demnächst öffentlich vorgestellt werden.

Dennoch haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, noch ein Jahr mit dem Start zuzuwarten. So soll es erst im September 2022 mit der ersten Jahrgangsstufe losgehen. Jahr für Jahr kommt eine weitere dazu. Nach vier Jahren werden sechs bis sieben Lehrkräfte an dieser neuen Grundschule unterrichten. Fünf Räume im Osttrakt des Maristenkollegs werden für die Grundschule geräumt.

Rund 250.000 Euro bis zu einer halben Million will das Schulwerk der Diözese dafür in Mindelheim investieren. Gebaut werden müssen ein eigener Eingang und eine eigene Parkfläche, wo Eltern ihre Kinder aus dem Auto lassen können. Die Pläne dafür stehen bereits.

Diese Parkplatz-Pläne gibt es am Mindelheimer Maristenkolleg

An der Kaufbeurer Straße im Osten des Schulgeländes werden 40 bis 50 Parkplätze errichtet. Sie sind nicht nur für die Grundschule reserviert. Auf ihnen sollen auch Lehrer der weiterführenden Schulen ihre Autos abstellen können. An der Straße zum Kletterturm sollen im Gegenzug Parkplätze wegfallen.

Gestaltet werden muss auch noch eine Grünfläche im Osten der Schule, die eine eigene Fußgängerbrücke für die Schülerinnen und Schüler erhalten soll. Die Grundschüler sollen von den älteren Jugendlichen der weiterführenden Schulen getrennt werden, um so Konflikte zu vermeiden. Umziehen müssen innerhalb des Gebäudes auch Klassen und ein Musikraum, in dem auch Instrumente gelagert werden. Die neue Grundschule soll einzügig bleiben. Es ist auch keine Nachmittagsbetreuung vorgesehen. Die Eltern müssen ein monatliches Schulgeld von 30 Euro bezahlen. Nach vier Jahren werden 100 Kinder an der Schule unterrichtet werden.

Am Maristenkolleg gehen derzeit rund 650 Schüler aufs Gymnasium und 500 auf die Realschule. In der Diözese Augsburg gibt es bereits drei Grundschulen des Schulwerks: Neben Augsburg sind das Neu-Ulm und Neuburg/Donau.

