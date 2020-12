vor 19 Min.

Plastikkanne fängt Feuer: Zwei Frauen in Mattsies verletzt

Eine vergessene Plastikkanne auf dem heißen Herd rief in Mattsies die Feuerwehr auf den Plan.

Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Mittwoch: Eine 74-jährige Dame ließ in einem Mehrfamilienhaus in Mattsies vermutlich eine Thermoskanne auf dem eingeschalteten Herd stehen. Diese schmolz und entzündete sich schließlich.

Die Mitbewohnerin wurde durch die der Rauchgasentwicklung wach und konnte das kleine Feuer schnell löschen. Die beiden Damen mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren laut Polizei etwa 40 freiwillige Feuerwehrkräfte. (mz)

