00:32 Uhr

Platz für 1500 scharrende Hennen

Hühnerstall an der Kirchdorfer Straße kann gebaut werden

Von Helmut Bader

Der Neubau eines Hühnerstalles mit Kotlager an der Kirchdorfer Straße beschäftigte die Mitglieder des Bauausschusses. Hier steht bereits ein mobiler Stall mit derzeit ca. 450 Hühnern. Nun soll dort ein großer Stall mit einem eigenen Scharrbereich, einer modernen Entmistungsanlage und einem dazugehörigen Silo gebaut werden. Damit ist eine Erweiterung auf maximal 1500 Hühner möglich.

Da auf diesem Grundstück bereits seit 1955 ein Stadel und seit 2013 eine Maschinenhalle steht, sah das Bauamt baurechtlich keine Hindernisse. Die Größe des Hühnerstalles soll ca. 24 mal 10,5 Meter betragen, im Süden grenzt ein großer Scharrbereich an. Stadträtin Doris Hofer zeigte sich erfreut über die ortsnahe Versorgung mit natürlichen Lebensmitteln, fragte aber auch nach einer eventuellen Geruchsbelästigung.

Thomas Vögele wollte wissen, wie viel Quadratmeter von gesetzlicher Seite einem Huhn zustehen würden. Dies seien vier Quadratmeter, wurde ihm beschieden, sodass die gesamte Fläche von 6000 Quadratmetern gerade ausreichend sei. Da der Abstand zu den Nachbargebäuden groß genug sei, sei auch kein Lärm- oder Immissionsschutzproblem zu erwarten.

Nicht anfreunden dagegen konnten sich die Räte und das Bauamt mit dem Bauantrag zur Nutzungsänderung bei einem neuen Wohn- und Geschäftshaus in der Kathreiner Straße. Hier wünschte sich der Bauwerber, dass statt der bisher vorgesehenen zwei Ladengeschäfte im Erdgeschoss zwei weitere Wohnungen entstehen sollten. Da es sich aber hier um ein Sondergebiet mit gemischter Nutzung handelt und in diesem Bereich bei der damaligen Erstellung des Bebauungsplanes Läden im Erdgeschoss vorgeschrieben sind, wurde der Bauantrag abgelehnt.

Keine Einwendungen gab es schließlich bei der Bauvoranfrage zum Neubau eines Wohnhauses am südlichen Ortsrand von Frankenhofen. Und auch der Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Kurpension in Kleinwohnungen an der Nordendstraße wurde einstimmig genehmigt. In dem ehemals von Asylbewerbern genutzten Haus sollen zehn Kleinwohnungen entstehen, die eventuell solchen, die nun in Arbeit sind und sich auf dem offenen Wohnungsmarkt sehr schwer tun, bereitgestellt werden. Allerdings muss der Bauwerber sechs Stellplätze gegen Gebühr ablösen, da auf dem Gelände nicht alle 17 nachgewiesen werden können.