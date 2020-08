vor 17 Min.

Plötzlich nicht mehr Bürgermeister

Plus Drei Monate nach dem Machtwechsel im Rathaus von Bad Wörishofen: Wie Paul Gruschka (FW) heute über seine Wahlniederlage denkt.

Von Alf Geiger

„Die Welt dreht sich weiter, auch ohne einen Ersten Bürgermeister Paul Gruschka“, sagt Paul Gruschka. Inzwischen habe er seine Niederlage in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen gut verarbeitet. Sein Blick gehe „jetzt wieder nach vorne“. Doch ganz so locker wie er es nach außen zeigen will, nimmt Paul Gruschka seine Wahlschlappe vom 29. März dann doch nicht. „Natürlich hat die Wahlniederlage weh getan, da ich mich in den sechs Jahren für unsere Stadt voll eingesetzt habe“, sagt Gruschka. Mit 53,93 Prozent hatte ihn sein Herausforderer und bisheriger Stellvertreter Stefan Welzel von der CSU geschlagen. Deutlich.

Deutlich als erwartet hatte Paul Gruschka das Nachsehen bei der Stichwahl ums Amt des Bürgermeisters von Bad Wörishofen

Deutlicher als es viele erwartet hatten, auch wenn Welzel schon beim ersten Wahlgang am 15. März mit 32,59 Prozent vor Gruschka mit 29,48 Prozent gelegen hatte. Da waren aber noch sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Dann kam die Corona-Krise. „Leider war dann keine öffentliche Diskussion mit meinem Gegenkandidaten Welzel mehr möglich“, blickt Gruschka enttäuscht zurück. Bei der Stichwahl kam es dann zum Showdown: Gruschka oder Welzel? Amtsinhaber oder Herausforderer?

Paul Gruschka

Eine Wahlniederlage hatte er so nicht erwartet, gibt Gruschka heute offen zu. Entsprechend fühlte er sich dann am Wahlsonntag, als er seine Niederlage einsehen und sich eingestehen musste: Enttäuschung. Niedergeschlagenheit. Frust.

Mit der Familie saß er da zuhause und seine Frau und die Kinder hätten ihm in diesem sehr emotionalen und schwierigen Moment den Halt gegeben, den er gebraucht habe. Und dann, sagt Gruschka heute, mit einigem Abstand: „Dann habe ich erstmal eine g’scheite Halbe Bier getrunken.“

Er lacht dabei etwas, aber sein Gesicht wirkt dennoch ernst. Seine Familie habe fast noch mehr gelitten als er selbst. Immerhin hätten seine Angehörigen ja in den vergangenen sechs Jahren auch unmittelbar miterlebt, wie sehr er an seinem Job hing und wie sehr er sich persönlich und zeitlich engagiert hatte. Dass ihm die Mehrheit der Bad Wörishofer trotzdem nicht mehr im Rathaus sehen wollte, das war dann Enttäuschung pur – für seine Familie, aber eben auch für ihn selbst.

Und er gibt auch unumwunden zu, warum: „Ich war sehr gerne Bürgermeister und bin gradlinig und konsequent meinen Weg auf der Linie des Rechts gegangen. Weder von der Stadtratsmehrheit noch Unternehmern habe ich mich verbiegen lassen. Für mich war und ist jeder Bürger gleich. Spezlwirtschaft gab es bei mir als Bürgermeister nicht und wird es auch mit mir als Stadtrat nicht geben.“

Als er dann am nächsten Morgen aufwachte und erst einmal an einen „schlechten Traum“ dachte, da funktionierte er erstmal nur: Im Rathaus räumte er schnell sein Chefbüro, packte seine Unterlagen und persönlichen Dinge und verabschiedete sich von den Rathaus-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dass von der Belegschaft noch am 24. Juli eine Abschiedsfeier für ihn organisiert wurde, habe ihn gefreut. Immerhin habe er zu den allermeisten Mitarbeitern („Mit ein, zwei Ausnahmen ...“) ein gutes Verhältnis gehabt.

Von einem guten Verhältnis zwischen ihm und dem Bad Wörishofer Stadtrat konnte dagegen keine Rede sein. Praktisch seine komplette Amtszeit von sechs Jahren lag Gruschka im Dauerclinch mit fast dem gesamten Stadtrat.

Zur Erinnerung: Im Mai 2016 wurde bekannt, dass Gruschka in einem Brief an die Staatsanwaltschaft um „strafrechtliche Überprüfung“ eines Stadtratsbeschlusses zum Fremdenverkehrsbeitrag für die Therme gebeten hatte.

Ein Fehler? Nein, sagt Gruschka auch heute noch aus tiefer Überzeugung: „Mein Brief an die Staatsanwaltschaft bezog sich eindeutig auf ein damals bereits laufendes Vorermittlungsverfahren gegen andere Personen als die den Billigkeitsbeschluss befürwortenden Stadträte. Ich bin Jurist und wollte immer, dass das Recht eingehalten wird. Und Konsequenz ist mir wichtig. Da kann und will ich nicht über meinen Schatten springen“, sagt er. „Da kam vieles falsch rüber“, sagt er aber auch.

Keine tragfähige Basis für ein Miteinander im Bad Wörishofer Stadtrat

Dass es danach kaum noch eine tragfähige Basis für ein Miteinander im Stadtrat gegeben habe, lag nach Gruschkas Ansicht aber nicht an ihm: Immer wieder sei versucht worden, ihm auch mit einer Vielzahl von Dienstaufsichtsbeschwerden am Zeug zu flicken. Er habe machen können, was er wollte – es sei ein „permanenter Kampf“ gegen ihn gewesen. Er ist überzeugt, dass die Streitereien im Stadtrat ihm geschadet haben – und dass dies von seinen politischen Gegnern auch so gewollt war. Geradezu „fatal“ sei gewesen, dass „es in unserer Fraktion der Freien Wähler Mitglieder gab, die ihren Bürgermeister, der selbst Freier Wähler ist, öffentlich angriffen“. Gruschka dazu: „Politisch ein absolutes No Go!“

Viel Zeit zum trauern sei ihm dann nach der Wahlniederlage nicht geblieben: Jetzt galt es erst einmal, wieder die Weichen für eine Rückkehr in seinen Anwaltsberuf zu stellen. Zusätzlich ist Gruschka seit Mai als Referent im Büro seines Parteifreundes Pohl (Freie Wähler) tätig.

Warum er dann überhaupt sein Stadtratsmandat angetreten habe und sich obendrein auch noch als 2. Bürgermeister zur Wahl gestellt hat, werde er immer wieder gefragt. „Weil ich auf der Stadtratsliste der Freien Wähler kandidiert habe und gewählt wurde. Es ist für mich nur konsequent, diesen Auftrag anzunehmen“, betont Gruschka.

Er lebe jetzt „befreiter“, sagt er, ohne die „gewaltige Verantwortung“, die das Amt mit sich bringe. Freunde spürten das: „Sie sind froh, ihren ,alten Paul’ wieder zu haben“, sagt Paul Gruschka.

