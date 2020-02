Podiumsdiskussion: Drei Kandidaten, viele Themen

Plus Die drei Kirchheimer Bürgermeister-Kandidaten stellen in der MZ-Podiumsdiskussion sich und ihre Ziele vor - und geben so manches Geheimnis von sich preis.

Als sich ein Großteil der gut 200 Zuhörer schon auf den Heimweg machte, bildete sich in der Mitte des Adlersaals in Kirchheim noch der „Stuhlkreis Hasberg“. Die Bürger aus dem gleichnamigen Ortsteil diskutierten über die drei Bürgermeisterkandidaten, die sich und ihre Programme zuvor in einer zweistündigen Podiumsdiskussion vorgestellt hatten. Moderiert wurde der Abend von den Redakteurinnen Melanie Lippl und Sandra Baumberger von der Mindelheimer Zeitung. „Es war recht kurzweilig und locker“, sagte Brigitte Probst aus Hasberg. Sie habe schon vorher ihren Favoriten gehabt – und: „Ich bleibe auch dabei.“ Anders sieht es bei Gudrun Rogg aus. Die Hasbergerin gab zu, dass sie nach der Podiumsdiskussion doch wieder etwas unentschlossen sei. „Jetzt ist es schwieriger als vorher“, sagte sie. Einig waren sich die beiden Frauen aber, dass die Veranstaltung interessant und wichtig war. Hier kommt also der Überblick über die wichtigsten Themen der Podiumsdiskussion - von Kommunikation bis Nahverkehr, von Bauplätzen bis Spielplatz - und so mancher persönlichen Einblick ...

Die drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt in der Marktgemeinde Kirchheim, Susanne Fischer, Ernst Striebel und Erich Wörishofer, standen zwei Stunden lang den beiden MZ-Moderatorinnen sowie den Zuhörern Rede und Antwort – und präsentierten dabei ihre Ziele für den Fuggermarkt (siehe unten). Damit auch das Persönliche nicht zu kurz kam, durften sich die Kandidaten in drei Schnellfragerunden selbst einschätzen. So erfuhren die gut 200 Zuhörer im vollen Adlersaal etwa, dass Erich Wörishofer dem Pfarrer einst als Ministrant den Messwein weggetrunken habe („Er hat dann nachgeschenkt.“), dass sich Ernst Striebel als „gesellig, musikalisch und spontan“ beschreibt, und dass sich Susanne Fischer auch einen Wohnsitz im Allgäu mit Bergblick als Alternative zum „wunderschön strahlenden Kirchheim“ vorstellen könnte.

Die drei Kandidaten strotzten gleich zu Beginn vor Tatendrang, als sie sich den Zuhörern vorstellten. Ernst Striebel, 45, verwies dabei auf seine 18-jährige Zugehörigkeit im Gemeinderat. „Wir haben viel erreicht. Aber die Zeit hat mir auch gezeigt, was noch zu tun ist. Es ist wichtig, dass im Ort immer etwas Neues passiert.“ Der Diplom-Restaurator wolle eine „sportliche Politik im Rathaus“. Susanne Fischer, 55, will „Gutes pflegen und Neues bewegen“. Sie setzt dabei auf ein Miteinander, will Rathaus und Gemeinde als Vermittler für die Bürger sehen. Ihren „Blick von außen“ sieht die Marketing-Managerin aus Rot an der Rot als Vorteil.

Mit 34 Jahren ist Erich Wörishofer der jüngste der drei Kandidaten. Doch das sieht er als Vorteil. „Ich bin hier aufgewachsen und verwurzelt. Ich will hier noch einige Jahrzehnte verbringen – und das so gut wie möglich. Deswegen brenne ich für diese Aufgabe“, sagte Wörishofer, der in der Marketing- und Kommunikationsabteilung von Microstep Europa in Bad Wörishofen arbeitet.

Das Rathaus muss transparenter werden, sind sich die drei Kandidaten einig

Einig waren sich alle drei, dass das Rathaus transparenter und kommunikativer werden müsse. Dabei sollen der Rathausbote besser bestückt und die Homepage nutzerfreundlicher gestaltet werden. „Nach dem Bürgerentscheid zum Adlersaal habe ich viel zu lange suchen müssen, bis ich das Ergebnis gefunden habe“, sagte Striebel. Wörishofer will zudem das digitale Angebot erweitern, sodass manche Behördengänge online erledigt werden könnten. Die Gemeinschaft im Ort liegt allen Kandidaten am Herzen. Entsprechend befürworteten sie zuletzt auch den geplanten Umbau des Gasthauses Adler zu einem Bürger- und Kulturzentrum. „Es ist wichtig, dass es einen Platz im Ort gibt, an dem man sich treffen kann“, sagte Susanne Fischer.

Was entgegnen Ernst Striebel, Susanne Fischer und Erich Wörishofer Kritikern?

Souverän trat das Kandidatentrio auch diversen Kritikern entgegen, die ihre Fragen im Vorfeld an die MZ gesandt hatten. „Im Gemeinderat geht es um Mehrheiten, nicht um eine One-man-Show. Ich will Sachthemen gut vorbereiten“, sagte Ernst Striebel auf die Frage, warum er in seinen 18 Jahren als Gemeinderat noch nicht so viel verändert habe. Der „TSVler“ Erich Wörishofer widersprach der Kritik, im Falle seiner Wahl vor allem die Interessen des Sportvereins im Rathaus stärker zu vertreten: „Als Bürgermeister kann man nicht nur einen Verein vertreten. Ich will Sprachrohr aller Vereine sein.“ Von Susanne Fischer wollte ein Bürger wissen, ob sie sich in Kirchheim überhaupt richtig auskenne. Schließlich lebe sie nicht hier. „Ich bin hier aufgewachsen, und auch später immer wenigstens einmal pro Woche hier gewesen. Es ist auch ein Vorteil, den Blick von außen zu haben“, sagte Fischer.

Sämtliche Antworten kamen gut an: „Alle Kandidaten waren gut vorbereitet“, sagte Hans Hampp. Alle wichtige Themen Kirchheims seien „gut beackert“ worden, so der Derndorfer. Marcus Bartenschlager hörte Vieles, „das in die richtige Richtung läuft“. Für den 33-jährigen Kirchheimer seien alle drei Kandidaten an diesem Abend gut rübergekommen. Wem er seine Stimme gibt, stand aber bereits vor dem Abend fest – und habe sich trotz der informativen Diskussion nicht mehr geändert.

Der Marktplatz in Kirchheim soll belebt werden. Bild: Unfried

Wie wird die Ortsmitte in Kirchheim lebendig?

Der Bürgerentscheid zum Adler-Umbau war deutlich: Die große Mehrheit der Kirchheimer wünscht sich den Ausbau der Gaststätte zu einem Bürger- und Kulturzentrum mitten im Ort.

Doch nicht nur das macht in den Augen der Kandidaten die Ortsmitte lebendig. So will Susanne Fischer den Tourismus fördern. „Die Leute von Außen sollen gerne kommen und sich hier wohlfühlen.“ Es brauche Treffpunkte im Ortskern ebenso wie Veranstaltungen, etwa Stammtische. Sie wünscht sich auch einen Bio-Wochenmarkt in Kirchheim. An Silvester fände sie eine zentrale Lichtershow am Marktplatz schöner, als wenn Bürger vor der Haustür Böller zündeten.

Erich Wörishofer kann sich eine anderweitige Belebung des Marktplatzes vorstellen: Bei einem Erntefest könnten Landwirte ihre Erzeugnisse verkaufen. „Für einen Wochenmarkt ist Kirchheim wohl nicht groß genug“, vermutet er.

„An seiner Vermarktung muss Kirchheim noch arbeiten“, sagt Ernst Striebel und nennt als Beispiel den Leonhardi-Ritt. „Es kommen so viele Leute, die nach einer Stunde wieder gehen, weil man sich nirgends hinsetzen und etwas essen und trinken kann.“

Die Anbindung mit dem Flexibus nach Mindelheim war ein Thema. Bild: Unfried

Nahversorgung und Nahverkehr in Kirchheim

Mit seiner Frage zum Flexibus und die mangelnde Anbindung an Mindelheim stieß Zuhörer Jürgen Mendheim auf offene Ohren. „Von Kirchheim muss man direkt nach Mindelheim kommen“, sagt Susanne Fischer. Darum wollen sich alle drei Kandidaten kümmern.

Um den Einzelhandel vor Ort zu stärken will Ernst Striebel den Gewerbeverband wieder aktivieren. „Die Gemeinde soll als Moderator auftreten, wenn etwa ein Nachfolger für ein Geschäft gesucht wird“, so Striebel. Interessenten müssten zudem entsprechende Räume geboten werden, betont Erich Wörishofer.

Die Ansiedelung eines zweiten Supermarktes sehen die drei Kandidaten differenziert. „Wenn er das bestehende Programm ergänzt, wäre es gut“, sagt Susanne Fischer. Dagegen sieht es Ernst Striebel kritisch: „Discounter schöpfen mit ihren Backshops und so weiter sehr viel ab, das ist deren Konzept. Da muss man genau analysieren, ob das nicht bestehende Geschäfte bedroht.“ Erich Wörishofer hält das Warensortiment, das etwa der V-Markt bietet, für ausreichend. „Ein weiterer Supermarkt wäre realistisch. Aber ich frage mich, ob man es zwingend forcieren muss“, so Wörishofer.

Einen Spielplatz wünschen sich die Kirchheimer schon lange. Bild: Unfried

Internet, Spielplatz und Gewerbe in Kirchheim

„Wenn man einmal nicht erreichbar sein will, dann muss man in den Bären nach Tiefenried gehen“, sagt Susanne Fischer und spielt damit auf das fehlende Breitband-Internet sowie schlechte Mobilfunknetz an. Ernst Striebel erwähnt ein neu aufgelegtes Förderprogramm, das ab März starte. „Da muss Kirchheim dabei sein.“ Das sei ein wichtiges Signal für Firmen, die sich in Kirchheim niederlassen wollen. Hier plädieren Striebel und Wörishofer für mittelständische Unternehmen. „Auch wenn Kirchheim nicht direkt an der A 96 liegt, gibt es viele, die sich im Dreieck Mindelheim-Günzburg-Augsburg wohlfühlen“, so Wörishofer.

Ein lang gehegter Wunsch ist ein Spielplatz in Kirchheim. Wie dieser aussehen soll? „Ich würde Kinder fragen“, sagt Susanne Fischer. Möglichst zentral solle er liegen, so Ernst Striebel, „und er dürfte nicht nur aus Geräten aus dem Katalog bestehen. Es kann auch mal ein Baumstamm zum Klettern sein“. Erich Wörishofer könnte sich eine Begegnungsstätte, „nicht nur für Drei- bis Sechsjährige“ im Zentrum vorstellen. Alternativ auch einen Spielplatz im Neubaugebiet, den man zurückbauen könnte, sollte er nicht mehr benötigt werden.

Bauherren sollen in und um Kirchheim zum Zug kommen. Bild: Unfried

Bauen und Wohnen in Kirchheim

Für Ernst Striebel ist die Wohnbebauung das A und O für die Weiterentwicklung Kirchheims und seiner Ortsteile. Sie ziehe Einzelhandel und Infrastruktur nach sich. Allerdings dürfe man neue Baugebiete nicht sofort zupflastern. „Dafür müssen wir Konzepte haben, die man über alle Ortsteile stülpen kann.“ Er plädiert für einen innerörtlichen Bebauungsplan. „So kriegen wir vielleicht auch wieder junge Leute zurück.“ Zudem müsse sich der Markt bereits heute über ein schlüssiges Seniorenkonzept Gedanken machen.

Auch Erich Wörishofer will brachliegende Flächen in der Ortsmitte nutzen, sagt aber, dass damit der Bedarf an Bauland auf Dauer nicht zu decken wäre. „Man muss sich mit den Interessenten an einen Tisch setzen, um Möglichkeiten auszuloten. Die Planung funktioniert nur mit den Leuten.“

Susanne Fischer befürwortet ebenfalls beide Ideen, den innerörtlichen Wohnungsbau sowie die Ausweisung neuer Baugebiete. Da es innerorts jedoch Einschränkungen durch Bauvorschriften gebe, will sie einen runden Tisch ins Leben rufen, an dem sich Fachleute und interessierte Bauherren zusammensetzen, um Lösungen zu finden.

Das Rathaus in Kirchheim soll transparenter werden. Bild: Unfried

So soll das Kirchheimer Rathaus zukünftig arbeiten

Transparent und kommunikativ – so stellen sich die drei Kandidaten die Arbeit der Gemeindeverwaltung in Kirchheim zukünftig vor.

Erich Wörishofer strebt das „digitale Rathaus“ an, bei dem viele Behördengänge online von zuhause aus erledigt werden können. Das Rathaus solle aber weiterhin die Anlaufstelle für die Bürger sein. Er plädiert dafür, das Rathaus komplett für die Verwaltung zu nutzen und mit mehreren Räumen statt des Großraumbüros etwas mehr Privatsphäre für Bürger und deren Anliegen zu schaffen.

Susanne Fischer will den Austausch zwischen Bürgern und Verwaltung verbessern. Dazu will sie eine Bürgersprechstunde anbieten, in der die Kirchheimer ihre Anliegen vortragen können. Sie favorisiert zudem die Idee von Stammtischen zu bestimmten Themen, etwa bei Bauanfragen im Ortskern.

Ernst Striebel wünscht sich, dass „man innerhalb der VG intensiv miteinander redet“. Die gemeindlichen Medien sollten übersichtlicher und aktueller aufgestellt werden. Sollte Striebel Bürgermeister werden, will er als erstes ein Brainstorming mit dem Gemeinderat veranstalten, der sich der Frage widmet: „Wohin geht Kirchheim?“

