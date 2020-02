10:57 Uhr

Podiumsdiskussion: Stellen Sie den Kandidaten Ihre Fragen!

Alle drei Bürgermeister-Kandidaten in Kirchheim treten bei der MZ-Podiumsdiskussion am 18. Februar auf. Sie können dazu vorab Ihre Fragen einreichen.

Von Melanie Lippl

Drei Kandidaten stellen sich in Kirchheim zur Wahl für das Bürgermeisteramt. Ernst Striebel, Susanne Fischer und Erich Wörishofer haben die nötige Anzahl an Unterschriften erreicht.

Bei der MZ-Podiumsdiskussion sind alle drei Bürgermeisterkandidaten zu erleben

Die Mindelheimer Zeitung vereint alle drei Kandidaten auf einer Bühne bei einer Podiumsdiskussion im Gasthof zum Adler. Diese findet am Dienstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr statt. Der Eintritt dazu ist kostenlos, der Theaterverein sorgt dafür, dass bei der Veranstaltung niemand verdursten muss.

Die Kandidaten Ernst Striebel, Susanne Fischer und Erich Wörishofer werden sich im Rahmen der Podiumsdiskussion kurz vorstellen sowie den MZ-Redakteuren Rede und Antwort stehen – und natürlich auch Ihnen!

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können im Vorfeld der Debatte Ihre Fragen an einen oder mehrere Kandidaten bei uns einreichen und zwar per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Podiumsdiskussion Kirchheim) oder schriftlich an die Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim.

Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Kirchheimer Kandidaten

Bitte lassen Sie uns Ihre Frage(n) bis spätestens Donnerstag, 13. Februar, zukommen, damit wir sie auch noch in unsere Vorbereitung einfließen lassen können.

