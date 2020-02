15:23 Uhr

Podiumsdiskussionen in Kirchheim und Bad Wörishofen

Am 15. März wird bei der Kommunalwahl entschieden, wer Bürgermeister wird.

Am Dienstag, 18. Februar, finden in Kirchheim und Bad Wörishofen Podiumsdiskussionen für die Bürgermeisterkandidaten statt. Sie sind herzlich eingeladen!

Von Sandra Baumberger

Vor der Wahl bietet die Mindelheimer Zeitung am Dienstag, 18. Februar, gleich zwei Podiumsdiskussionen mit Bürgermeisterkandidaten an: Im Saal des Gasthofs Adler in Kirchheim stehen Ernst Striebel, Susanne Fischer und Erich Wörishofer ab 19.30 Uhr den MZ-Redakteurinnen Melanie Lippl und Sandra Baumberger sowie den Besuchern Rede und Antwort. Die drei Kandidaten wollen die Nachfolge von Hermann Lochbronner antreten.

In Bad Wörishofen stellen sich sechs Kandidaten zur Wahl

In Bad Wörishofen bewerben sich neben Amtsinhaber Paul Gruschka (Freie Wähler) fünf weitere Kandidaten um das Bürgermeisteramt, nämlich Stefan Welzel (CSU), Doris Hofer (Grüne), Alexandra Wiedemann (FDP), Dominic Kastner (Generation Fortschritt) und Regine Glöckner (Bürger pro Kneippstadt). Sie stellen sich bereits ab 19 Uhr den Fragen der MZ-Redakteure Johann Stoll und Markus Heinrich. Die Veranstaltung im Kursaal wird live im Internet übertragen.

Hier können Sie die Wahl-Debatte in Bad Wörishofen live mitverfolgen

Der Eintritt zu beiden Podiumsdiskussionen ist frei. Platzreservierungen sind nicht möglich.

