11:10 Uhr

Poetry-Slam: nachdenklich und sehr unterhaltsam

Plus Beim Poetry-Slam in der Mindelheimer Kulturfabrik traten Hobby-Poeten gegeneinander an und bekamen für ihre ganz unterschiedlichen Beiträge viel Beifall.

Von Thessy Glonner

Irgendwo in Deutschland wird immer geslamt, so wie an diesem Abend beim Poetry-Slam in der dicht besetzten Mindelheimer Kulturfabrik, moderiert von „Allgäu-Slam“-Vorsitzendem Colin Gardner. Das Spektrum reichte von Nachdenklichem über Freches und Besinnliches bis zu einer irren Autofahrt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen