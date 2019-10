vor 17 Min.

Poledance im Mindelheimer Pfarrsaal

Mindelheimer Schauspieler zeigen in "Brandheiß - gelöscht wird später" mit vollem Körpereinsatz, wie die Feuerwehr von Drottelfeld nach neuen Mitgliedern sucht.

Von Wolfgang Tietze

Wenn im Oktober die Menschenmassen Richtung Pfarrsaal ziehen, dann ist es wieder so weit: Die Laienspielgruppe von St. Stephan lädt zum Theaterabend ein. Dieses Mal steht das Feuerwehr-Lustspiel „Brandheiß – gelöscht wird später“ von Jette Findeisen auf dem Programm.

Ein Garant für den Erfolg ist Jochen Schuster, der auch diesmal wieder Regie führte. Er inszenierte in gewohnt flotter Art und verstand es zudem, Mindelheimer Lokalkolorit in den Text mit einzubauen und die einzelnen Rollen den dazu passenden Schauspielern zuzuweisen. Was nun die Akteure diesmal auf die Bühne stellten, gehörte zum Spritzigsten, was in den letzten Jahren geboten worden war. Ihr Spielwitz und schauspielerisches Können, ihre Mimik und Gestik wurden vom Publikum immer wieder mit wahren Beifallsstürmen belohnt.

In Mindelheim wehrt sich die Drottelfelder Feuerwehr gegen eine Übernahme durch das ungeliebte Knülldorf

Nur Jochen Schuster selbst war von der Autorin leider mit einer Nebenrolle bedacht worden, sodass sein großes komödiantisches Talent diesmal nur kurz aufblitzen konnte. Ein Sonderlob geht an Jessica Sitty, die sich in der einzigen weiblichen Hauptrolle dem Herrenquartett gegenüber behaupten musste, was ihr mit Bravour gelang.

Das Lustspiel beginnt eigentlich recht tragisch, denn in nahezu trostloser Stimmung sitzen die drei letzten verbliebenen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Drottelfeld während zur Krisensitzung beisammen: der Gemüsehändler Max (Alexander Möhrle), Bademeister Michel (Benedikt Beggel) und Metzgermeister Hans Huber (Thomas Schnabel), der zugleich das Amt des örtlichen Brandmeisters bekleidet. Die „Erfolgsbilanz“ des Vereins lässt wenig Euphorie zu. Das einzige Einsatzfahrzeug wurde geschrottet, die Vollkasko sprang nicht ein, weil die fälligen Beiträge wegen der Kassenflaute nicht überwiesen worden waren, eine Neuanschaffung hatte sich als totaler Flopp erwiesen und das Schlimmste: Infolge der niedrigen Mitgliederzahlen droht eine Übernahme durch die Feuerwehr des ungeliebten Nachbarorts Knülldorf. Aber wie sollen denn neue Mitglieder gewonnen werden? Gut, dass in dieser hoffnungslosen Lage die sportliche Annika Huber (Jessica Sitty), Tochter des Brandmeisters, zu Besuch kommt. Sie wohnt in der Landeshauptstadt und hat deshalb auch einen viel weiteren Horizont. Als sie die Rutsch-Stangen im Feuerwehrhaus entdeckt, kommt ihr die zündende Idee. Diese könnten auch beim Poledance zu gebrauchen sein. Ein solches Studio würde Jugendliche in Scharen anlocken.

Die Schauspieler von St. Stephan bieten in "Brandheiß - gelöscht wird später" ein Bild für Götter

Um der attraktiven Dame zu imponieren, holen die Feuerwehrler bei einem sofortigen Probetraining wirklich „das Letzte“ aus sich heraus. Wie nun die Floriansjünger an den Stangen hängen und sich mit roten Köpfen, schweißgebadet und nach Luft japsend, an akrobatischen Übungen versuchen, ist wirklich ein „Bild für Götter“!

Und dann wäre da noch die Idee mit einem Jahreskalender, zu dem die hiesigen Feuerwehrler coole Porträts beisteuern sollten. Was bei diesem Fototermin alles passiert und wie sich die Drottelfelder dabei anstellen, wird hier nicht verraten.

Weitere Aufführungen sind am Donnerstag, 31. Oktober, Freitag und Samstag, 1. und 2. November, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Pfarrbüro und an der Abendkasse. Der Erlös geht an die Kolpingsfamilie und die Jugendfeuerwehr.