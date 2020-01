vor 3 Min.

Polizei-Einsatz: Ärger über Drohnenflüge

Eine Drohne versetzte Pferde und Reiter in Fischach in Angst und Schrecken.

Plus Wer steckt hinter den Aufnahmen vom Einsatzort?

Von Johann Stoll

Während im Fernsehen der Tatort lief, fühlten sich die Mindelheimer live in einen Krimi versetzt, der sich vor ihren Augen abspielte. Rund 40 Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei aus München waren am Sonntagabend in der Mindelheimer Altstadt im Einsatz. Ein 38-Jähriger hatte in der Kapellgasse gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Damit war für die Mindelheimer Polizei klar: Es muss sofort gehandelt werden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Mindelheims Polizeichef Gerhard Zielbauer sagte am Tag nach den Vorfällen dazu: „Wir hatten keine Alternative“ zu diesem spektakulären Einsatz, der über fünf Stunden ging. Die Bevölkerung habe großartig reagiert und großes Verständnis gezeigt, dass die halbe Innenstadt praktisch über Stunden hinweg abgeriegelt werden musste, betonte Zielbauer. Die Verursacher sind unbekannt Der 38-jährige Mann, der den Einsatz ausgelöst hatte, ist Deutscher und war bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er wird jetzt ärztlich betreut. Ärger verursachten zwei Drohnen, mit deren Hilfe der Einsatz live von der Luft aus gefilmt worden ist. Die Verursacher konnten nicht ausfindig gemacht werden. Die Medienvertreter vor Ort versicherten, dafür nicht verantwortlich zu sein. Auch die Polizei filmte das Geschehen nicht. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Holger Stabik sagte, solche Aufnahmen, wenn sie live ins Internet gestellt werden, gefährdeten den Einsatz der Polizeikräfte. Ein Täter könne sich auf diese Weise über die Stärke der Polizeikräfte und deren Taktik orientieren. Grundsätzlich seien Drohnen nicht verboten. Von ihnen dürfe aber keine Gefährdung für Menschen ausgehen. Den Bericht vom SEK-Einsatz vom Sonntag in Mindelheim finden Sie hier: SEK-Einsatz: Mann droht, sich in die Luft zu sprengen

Themen folgen