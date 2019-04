16:30 Uhr

Polizei befreit Mädchen aus Kinderschaukel

Kurioser Polizei-Einsatz: In Bad Wörishofen mussten Beamte ein zehnjähriges Mädchen aus einer Kinderschaukel befreien. Wie der Einsatz endete.

Von Markus Heinrich

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei Bad Wörishofen: Ein 9-Jähriger hatte am Samstag die Polizei alarmiert, weil er seine Freundin nicht selbst aus einer misslichen Lage befreien konnte. Die 10-Jährige hatte sich auf einem Spielplatz in Bad Wörishofen versehentlich in eine Schaukel gequetscht, die für Kleinkinder ausgelegt war.

Weil sich der Bub nicht mehr anders zu helfen wusste, griff er zu seinem Smartphone und alarmierte die Gesetzeshüter. Wenige Minuten später befreiten Wörishofer Polizisten das Kind aus seinem unfreiwilligen Gefängnis.

