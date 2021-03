11:00 Uhr

Polizei befreit einjähriges Kind aus misslicher Lage

Völlig aufgelöst rief am Dienstagabend eine 23-Jährige den Polizei-Notruf an: Ihr eineinhalbjähriger Sohn hatte sich in der Wohnung eingeschlossen und konnte die Türe nicht mehr öffnen.

Die sofort herbeigeeilten Beamten konnten eine Gefahr für Leib oder Leben des Buben nicht ausschließen und begannen daher, die Türe einzutreten. Zum Glück meldete sich dann aber noch der Hausmeister des Wohnhauses im Ettringer Ortsteil Siebnach und sperrte die Türe auf. Der Bub konnte unbeschadet befreit werden und es entstand lediglich ein geringer Sachschaden, so die Polizei.

Themen folgen