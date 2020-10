vor 34 Min.

Polizei entdeckt Drogenlabor und Cannabis-Plantage in Kirchheim

Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag für Aufsehen in Kirchheim gesorgt. Die Polizei hat ein Drogenlabor in Kirchheim und eine Cannabis-Plantage im Wald entdeckt.

Von Melanie Lippl

Am Donnerstag hat es einen Polizeieinsatz im Fuggermarkt Kirchheim gegeben. Nun hat die Polizei bekanntgegeben, warum sie vor Ort war: Rauschgiftfahnder der Memminger Kriminalpolizei haben gut versteckt in einem Waldstück in der Nähe von Kirchheim mehrere teils drei Meter hohe Cannabis-Pflanzen sichergestellt - und nicht nur das.

Vorausgegangen waren laut Polizeiangaben "sehr umfangreiche Ermittlungen" gegen einen 46-jährigen Mann, der im Verdacht stand, ein professionelles Rauschgiftlabor zu betreiben und dort Drogen herzustellen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann noch in seinem Wohnanwesen vorläufig fest.

In der Wohnung in Kirchheim fanden die Polizisten Marihuana, Crystal-Meth und Ecstasy

Zudem beschlagnahmten die Beamten ein Kilogramm abgeerntetes und bereits getrocknetes Marihuana sowie geringe Mengen synthetische Drogen wie Crystal-Meth und Ecstasy. Das im Wohnanwesen aufgefundene Rauschgiftlabor stellten die Kriminalbeamten neben einer Vielzahl von zur Produktion notwendiger Chemikalien ebenfalls sicher.

Um die einzelnen Stoffe zu bewerten und das Labor fachgerecht zu demontieren und abzutransportieren, wurden die Rauschgiftahnder durch Chemiker und Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes München unterstützt.

Der Mann äußert sich nicht zum Tatvorwurf, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen

Gegen den bereits polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtigen, der sich nicht zum Tatvorwurf einließ, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Memmingen wegen eines Verbrechens der Herstellung und des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts

Memmingen Haftbefehl erlassen, teilt die Polizei mit. Er wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Lesen Sie auch:

Themen folgen